快訊／威震集團吳明達遭撤銷假釋　刑事局連搜4處所拘捕偵訊中



▲威震集團角頭吳明達今天遭刑事局逮捕 。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

黑幫威震集團吳明達被控強拍「殯葬界蔡依林」性愛片檢訊後請回，也曾因企圖狙殺萬華青山宮主委黃清源、被控以500萬元買兇、遭台北地院依預備殺人罪嫌判刑入獄，但吳明達獲假釋後，再度因與前女友的性愛影片躍上媒體版面風波不斷，假釋也遭撤銷；刑事局偵二大隊15日上午配合台北地檢署執行矚目案件防逃專案，檢察官開出1拘票及4張搜索票，搜索吳明達位於北市大同區的營業處所及住家、目前吳明達被刑事局幹員逮捕帶回偵訊中。

知情警透露：當年吳明達僅是混跡大同區小角頭、他在1989年攜槍在北市農安街槍殺北聯幫幫主唐重生、名震江湖、卻也因此被判無期徒刑入獄18年後被假釋出獄；但因2022年因介入新北市某建商債務、認為萬華區青山宮主委黃清源有心作梗、策劃買兇預備殺人；據傳近期因林秉文、鍾文智等矚目案件犯嫌陸續潛逃、台北地檢署認定吳假釋後繼續從事黑幫活動、違反假釋相關規定、啟動防逃專案今天將他拘提到案。

據了解，吳明達還涉及他起恐嚇、暴力犯罪案件，警方目前將針對接獲情資偵訊吳嫌釐清案情。

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