新營透天厝倒塌工地鄰損釀災　黃偉哲：檢查鄰近建築確保安全

▲台南市新營區一處透天厝15日傳出倒塌意外，所幸無人居住未釀傷亡，台南市工務局強調後續將全面檢查鄰近建築，確保居民安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區一處透天厝15日傳出倒塌意外，網傳影片顯示建物瞬間傾倒、揚起大量塵土，所幸無人居住未釀傷亡，台南市工務局初步調查，事故與旁側建案擋土未依規施工有關，確認為工地鄰損導致，目前已勒令停工並開罰9萬元，強調後續將全面檢查鄰近建築，確保居民安全。

倒塌地點位於新營區，市府與新營區公所接獲通報後，第一時間趕赴現場勘查，警方也隨即封鎖現場道路、實施雙向交通管制與疏導，防止災情擴大。

市府工務局表示，倒塌建築為一棟3層樓透天厝，屬無人居住狀態，未造成人員受傷。現場旁的建築工地原預定興建5層樓建物，當前正在進行基礎開挖工程，經查其擋土設施未依照施工圖進行，才導致鄰房倒塌。工務局依《建築法》第58條勒令該工地立即停工，並依第89條開罰9萬元罰鍰，並要求業者立刻改善相關安全措施。

市長黃偉哲獲報後已責成工務局強化查覈制度，將推動「台南市深開挖建築工地勘驗稽查辦理作業原則」，從源頭確保施工安全。惟工務局也補充，本次倒塌工地並未設計地下層，並未適用該作業原則，但相關查覈精神仍會比照辦理。

為防範類似事故再發，工務局也啟動周邊鄰房結構安全檢查機制，全面檢視施工影響範圍，強調會以最高標準保障居民生命財產安全，避免公安悲劇發生。