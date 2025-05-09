金正恩蓋的「豆腐渣大樓」隨時會垮　脫北士兵證實：偷工減料！

▲位於北韓平壤市平川區域的未來科學者大街53層樓超高公寓「銀河塔」，如今驚傳有崩塌危機。（圖／翻攝自Daily NK）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩掌權以後，為了翻新首都平壤的市容，便在市區內興建多個新市鎮，蓋起許多棟超高層摩天住宅大樓，給對國家有功者居住，其中位於未來科學者大街的53層樓高「銀河塔」更成為象徵性的地標。不過，近日卻屢屢傳出銀河塔有崩塌危機，曾參與興建過程的士兵更出言證實。

根據《Daily NK》，平壤近年來興建多個新市鎮，包括倉田大街、黎明大街、科學者大街，而金正恩從2020年起更推出「5年5萬戶計畫」，在和盛地區和普通江地區大規模打造住宅市鎮，這些由摩天住宅大樓所組成的地標，成為金正恩時代的愛民象徵。

不過，北韓近年因研發核武與試射導彈而遭到國際社會制裁，加上面臨宛如慢性病般的經濟困難，更導致摩天住宅大樓在興建過程中問題百出，包括興建時嚴重缺乏建築材料，甚至還遇到建築材料遭到盜竊的窘境，使得興建時偷工減料、省略許多必要程序，在安全面上出現重大缺陷。

▲▼未來科學者大街銀河塔。（圖／達志影像／美聯社）

對此，一名於2016年脫北的前北韓士兵向《Daily NK》透露，過去他人在北韓時曾被動員參與平壤未來科學者大街的建設工程，然而當時卻因為缺乏建材、建材被偷，加上當局要求的完工日期迫在眉睫，導致水泥與砂石混合比率、鋼筋的使用量等出現問題，尤其愈往高樓層問題愈明顯。

該名士兵感嘆，「那是因為在北韓幾乎不太會發生地震！就算發生什麼事導致建築物倒塌，其實也不足為奇。」

報導分析該名士兵的爆料內容，認為北韓所興建的摩天住宅大樓，愈往高樓層的地方，其建築結構的安全性更加脆弱，因為只有必須承受龐大重量的低樓層，才需要蓋得比較牢固。因此，北韓民眾往往不太喜歡被分配到住進高層大樓。

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