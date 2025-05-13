7-11買霜淇淋送「火龍果心形米磚」！隱藏夯品「微波白飯」推新品

▲7-11推出只送不賣的「火龍果愛心米磚」，買霜淇淋就送。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

響應5月16日「國際白飯節」，7-11將推出只送不賣的「火龍果愛心米磚」，5月16日起在全台限定1000間門市，只要購買雪淋霜、酷聖霜霜淇淋任一支，即可獲贈心形米磚1片，為即將到來的520告白助攻！

7-11 攜手嘉義市政府與在地業者推廣在地好米，嚴選台農82號米與嘉義農村栽種的火龍果，結合先進製程技術，自5月16日起於全台限定1000間門市，推出只送不賣的限定幸福嘉義米——奮起福「火龍果愛心米磚」。

▲「火龍果愛心米磚」粉色心形造型，讓傳統米食呈現創意新風貌。（圖／業者提供）

粉色心形造型，讓傳統米食呈現創意新風貌，只要期間到7-ELEVEN 限定門市購買雪淋霜、酷聖霜霜淇淋任一支，即可獲贈「火龍果愛心米磚」1片，數量有限，送完為止。不僅讓傳統米食化身創意甜點，也為即將到來的520告白日注入浪漫氛圍。

●隱藏夯品「微波白飯」+ 功夫菜百元吃

▲超商隱藏版人氣商品「微波即食飯」，推出「富麗米白飯」、「越光米白飯」。（圖／業者提供）

另外7-11 更發現，「微波即食飯」是超商隱藏版的人氣商品，光是去年就有超過500萬人到門市購買米飯，搭配微波即食加熱料理，營業額突破億元，銷售更有雙位數成長。

因此鎖定單身、小家庭、外宿學生等族群，自有品牌御料小館推出多款不同風味的在地米飯「富麗米白飯」、「越光米白飯」，還可搭配方便調理的「輕料理」、居家常備的冷凍品，民眾買回家簡單加熱就能上桌。

▲買微波即食飯，搭配可隨時加菜的餐點，百元內就能吃到美味功夫菜。（圖／業者提供）

7-11與各大餐飲業者、人氣小吃品牌聯名，開發可隨時加菜的餐點，訴求百元內就能吃到美味功夫菜。像是來一客黑胡椒豬肉料理包、太和殿麻辣鴨血、21Plus綜合鹽水雞、元進莊煙燻鴨賞，近期更新推出「馨苑涼拌干絲」、「蝦仁粉絲煲」，台南知名老店「新興四六一醬燒軟骨肉」等，滿足不同喜好的饕客需求。

★OKmart 搶攻520商機

OKmart 搶攻520告白商機，OKCAFE祭出一系列暖心優惠，5月20日當天購買特大杯莊園美式或拿鐵，即享同品項「買2送1」。「OKmall雲端商城」同步推出人氣飲品寄杯組合，經典可可12杯520元，焦糖拿鐵10杯520元，讓消費者可用象徵「我愛你」的數字傳遞心意。

▲OKmart 搶攻520告白商機，OKCAFE祭出一系列暖心優惠。（圖／業者提供）

OKCAFE 也特別攜手國片《夏日最後的秘密》，推出期間限定電影聯名杯款，即日起至5月28日買OKCAFE大杯飲品就能獲得。

另即日起至5月21日，掃描杯身上的QRCODE，進入OKmart官方粉絲團（FB、IG）活動頁面，依照貼文內容就可參與線上贈票活動，有機會獲得《夏日最後的秘密》電影票，名額有限，抽完為止。

▼OKmart 搶攻520告白商機，5月20日當天購買特大杯莊園美式或拿鐵，同品項「買2送1」。（圖／業者提供）