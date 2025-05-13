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小龍女又爆不倫！小珍奶偷吃人夫喊「寶寶」　正宮收照片氣炸怒告

▲▼小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」　正宮收照片氣炸怒告。（圖／翻攝小珍奶IG）

▲「全糖女神」小珍奶（王芯羽）。（圖／翻攝小珍奶IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「全糖女神」小珍奶（王芯羽）曾在電腦科技公司擔任專案管理師，去年正式成為中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女」的成員。近日「小龍女」霖霖（李芷霖）與昆娜（Queena）接連爆出爭議，小珍奶（本名姓鄭）過去的判決也被揭露，爆出介入已婚男同事的婚姻，被告後賠償20萬元。

判決書指出，人妻小美（化名）與周姓丈夫於2016年結婚，婚後育有一子。2020年10月，小美透過社群平台收到自稱為周姓丈夫的帳號聯繫。對方貼文中包含周與一名女子的親密合照，並配有「幸福宜蘭基隆二日遊」、「三週年」等文字。小美向丈夫求證後，周坦承該女子為同事鄭至均，兩人交往已達2至3年。

小美因受此事件影響，心理上遭受痛苦，遂提起訴訟，要求鄭女賠償精神慰撫金200萬元及遲延利息。

鄭女辯稱，她與周男僅維持同事間的業務聯繫，並否認有任何親密往來。她表示曾在公司對話中使用「寶寶」一詞，僅為網路流行語，並稱「老公要陪我騎腳踏車嗎」為誤傳。

然而，法院經審理後發現，鄭與周男間存在超越一般同事關係的曖昧互動，包括親密稱呼、共同出遊、牽手合照等情節，且鄭曾要求周隱瞞兩人關係，避免被小美察覺。

▲▼小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」　正宮收照片氣炸怒告。（圖／翻攝小珍奶IG）

▲▼小珍奶吃人夫，喊對方「寶寶」、「老公」。（圖／翻攝小珍奶IG，下同）

▲▼小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」　正宮收照片氣炸怒告。（圖／翻攝小珍奶IG）

根據電話錄音顯示，鄭女得知被周男透露小三身分，氣得說「不是啊，你不會打死不承認喔，那這樣不是也害到我嗎」、「你不是應該要先保護我嗎？這件事情我們兩個都有責任耶」、「那你隨便掰一個人就好，那你把我這個人名講出來做什麼？」、「而且她要告我，她連你都必須要一起告吧？」、「你有沒有全盤講出來啊？你有跟她說一開始是你自己接近我的嗎？」等。

此外，小美提供的臉書貼文、對話紀錄及電話錄音等證據，顯示鄭與周的互動已影響小美婚姻的圓滿與安全。法院認定鄭的行為侵害小美的配偶權，情節重大。

法院最終裁定，雖未能證明鄭與周男間存在性行為，但其曖昧互動已構成侵害配偶忠誠義務，因此裁定鄭女需賠償小美20萬元，並支付遲延利息，全案可上訴。

▲▼小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」　正宮收照片氣炸怒告。（圖／翻攝小珍奶IG）

▲▼小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」　正宮收照片氣炸怒告。（圖／翻攝小珍奶IG）

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