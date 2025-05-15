金價創下階段「新低」！　陸買家嘆：1個金手鐲半月虧超8000元

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內多個黃金品牌金飾價格15日受國際金價影響，再度下跌，並創下階段新低。老廟黃金足金飾品標價972元／克（人民幣，下跌），較前一日987元／克的價格下跌15元／克；周生生足金飾品標價975元／克，較前一日992元／克的價格下跌17元／克。

據《環球時報》報導，5月13日至15日，多個品牌單日跌幅達13至17元／克。例如，老廟黃金價格從1000元／克降至987元／克，周大福、週六福等品牌價格也跌至992元／克以下。

國際黃金市場自5月初開始震盪下行，5月14日現貨黃金失守3160美元／盎司，創近一個月新低；COMEX黃金期貨跌至3180.7美元／盎司，帶動中國國內金飾價格同步下調。

▲有買家買了金手鐲，虧了超過8000元。（示意圖／CFP）

部分消費者因婚禮等剛需選擇小克重金飾，而投資人則轉向金條、金幣等低溢價產品。數據顯示，黃金投資需求第一季年增170%，但金飾消費較去年同期下降21%。

一名消費者哀嘆，自己半月前才入手一個金手鐲，沒想到半個月過去，竟虧了2000元（約台幣8373元）。

報導指出，金價下跌的因素有主要三個，一是中美經貿會談取得實質進展，地緣政治衝突緩和（如印巴停戰），市場風險偏好回升，資金從黃金流向股市和大宗商品；二來市場對聯準會年內多次降息的預期減弱，美債殖利率反彈，美元走強進一步壓制金價；三則是國際黃金期貨持倉量下降，部分機構獲利了結，加劇市場拋壓，紐約黃金庫存激增，與實體黃金短缺的結構性衝突，也引發價格波動。