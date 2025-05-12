金價又跳水！水貝市場現「金條」搶購潮　買家嘆：已虧196萬元

▲多名買家趁金價下跌入手金條。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

現貨黃金12日低開逾1%，報3289美元／盎司。中國國內多個品牌金飾價格也跟著下跌，周生生足金飾品標價1007元／克（人民幣，下同），較前一日1021元／克的價格，下跌14元／克。深圳水貝黃金市場也出現金條搶購潮，多家店內的庫存都已售罄。

綜合陸媒報導，不只周生生每克一夜下跌14元，周大福足金飾品標價1008元／克，較前一日1022元／克的價格，也下跌了14元／克；老廟金飾跌至1000元／克，與10日相比跌了19元／克。

▲市場老闆表示，金條不斷出現供不應求的狀況。（圖為深圳水貝黃金市場／CFP）

一名水貝黃金市場的老闆表示，大多買家趁低價潮入手金條來投資，出現金條「秒空」現象，單日銷量達10公斤。還有投資者表示，損失慘重，自己以829元／克買進黃金積存金，已虧損超196萬元。

有專家分析，金價下跌的主要原因之一是，中美貿易談判取得實質進展，俄烏衝突降溫，市場避險需求減弱，川普政府釋放關稅政策調整訊號，推動美元資產信心回升。

高盛等機構預測，若金價跌破3165美元／盎司關鍵位，可能觸發10%至15%的技術性回檔，但長期來看，全球央行連續16年淨購金、美元信用弱化等，仍支撐黃金戰略價值。