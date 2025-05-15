「金條」成投資者的「心頭好」！　陸買家貸款334萬元買黃金

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

深圳水貝市場的黃金報價在短短4個月內，就從每克630元飆到839元（人民幣，下同），後有所回調，進入高位震盪狀態。其中，在所有黃金商品中，「金條」最受消費者喜愛，水貝市場常出現銷售一空的情形。

綜合陸媒報導，日前「五一」假期的水貝市場人氣十足，但面對劇烈波動的金價，許多消費者只看不買，事實上從3月中旬開始，黃金銷量已出現明顯下滑。在金價高位震蕩的背景下，黃金首飾和整體黃金消費量雙雙下滑，但與此形成鮮明對比的是，金條和金幣市場卻呈現出一番火熱景象。

中國黃金協會的數據顯示：2024年，中國金條及金幣消費量達到373.13噸，年增24.54%；而在2025年一季度，這一增長勢頭依然強勁，金條及金幣消費量達到了138.018噸，同比增長高達29.81%。

▲金條成黃金市場的熱門商品。（圖／CFP）

報導指出，在避險情緒和財富保值需求雙重驅動下，「硬通貨」的投資屬性，讓金條和金幣成為越來越多投資者眼中的「安全港」和「心頭好」。

一名男子表示，自己貸款80萬元（約台幣334萬元）來買黃金，從持倉價格的830元到現在的758元左右的價格，不算貸款利息、回收差價等，每克就已經跌掉了72元，80萬元投資的損失在7萬元左右，讓他感到心慌。

儘管近期全球金價有所回落，但專家普遍認為，從中長期看，在地緣政治動盪、全球經濟不確定性加劇背景下，受避險情緒和投資需求推動，疊加全球央行持續購金，金價恐仍將維持高位震盪。