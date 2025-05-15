快訊／法官急令全力抓捕徐少東！疑障眼法掩護偷渡　警方說話了

▲三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金22億元案遭判刑後，近日傳出失聯。（圖／最高檢察署提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

三聯集團負責人徐少東涉非法吸金22億餘元，二審遭重判12年，近日卻在留下親筆家書離家後人間蒸發。坊間傳出不排除徐已偷渡出海，最高檢察署已通知相關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，而橋頭地院在確認徐少東未向派出所報到後，已命警方逕行拘提，如拘提不到，則可能發佈通緝。

徐少東涉嫌非法吸金22億，遭判刑12年，目前案子還在上訴中。昨日原先要開庭，審酌是否實施科技設監控，未料他在9日清晨留下親筆家書道別後，獨自開著朋友的千萬賓利離家，先是將車開到高醫停車場停放後，就徒步走向同盟路、愛河一帶人間蒸發。

坊間盛傳徐少東最後身影疑似出現在嘉義布袋，不排除已經偷渡出海。對此，警方回應，目前並未有徐民離台證據，仍持續查訪周遭親友與調閱監視器查明中。

▲徐少東駕車離家，將跟向朋友借來的車子停放至高醫停車場後，徒步離開。（圖／記者賴文萱翻攝）

最高檢察署13日晚間發布聲明，強調已經責成高雄地檢署組成專案小組調查徐未報到緣由及行蹤，並通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，以防止他逍遙海外。

徐少東除了吸金案外，還涉受中國指示介選案，去年遭橋頭地檢署依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法、洗錢防制法等罪嫌起訴，檢方雖聲請續押，但橋頭地方法院認為無繼續羈押必要，裁定50萬元交保，並限制住居及限制出境、出海8月。

橋頭地院表示，去年11月8日已延長限制徐少東出境、出海8月，徐少東應每週按時向居住地或戶籍地鄰近派出所報到，但徐少東卻未現身，院方已收到派出所正式答覆，指徐少東未履行報到，經合議庭討論，已命警方拘提徐少東到案，如果拘提未果，將不排除發佈通緝。