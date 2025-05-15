「結帳遇1狀況」客人不買了　飲料店員尷尬：好像變窮鬼！網吵翻

▲得知無法LINE Pay，現場客人不買了。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「現代人真的都不帶錢出門了嗎？」一名網友分享，買飲料時，遇上店家系統突然當機，無法使用LINE Pay與全支付，現場顧客直接掉頭走人，讓店員忍不住苦笑，「客人都沒了LINE Pay...好像都是大窮鬼！」文章引發討論，「確實出門不太帶現金了，頂多200塊」、「刷卡能賺回饋，現金支付什麼毛都沒有」。

一名網友在Threads表示，去買手搖飲料時，店家結帳系統突然當機，因此LINE Pay、全支付都無法使用，當下很多人沒點餐就直接走了。

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店員一臉無奈感嘆，「我們客人都沒了LINE Pay...好像都是大窮鬼！」聞言，原PO也笑說，幸好手機內建悠遊卡才沒白跑一趟，同時也好奇發問「現代人真的都不帶錢出門了嗎？」

底下網友熱議，「大推NFC SIM卡跟三星內建悠遊卡，超方便」、「只有買便當才會用，不然現金很快就沒了，都領5000現金用一個月」、「飲料店可以手機點餐，線上付一付也是解決辦法」、「確實出門不太帶現金了，頂多200塊」、「去台東住民宿，結帳時說不能信用卡、行動支付、帳戶轉帳，僅能使用現金，那次10來個朋友一起湊出剛好的現金，還回去車上翻地毯之類，真是記憶猶新」。

但也有人是現金派，「我還是都用現金比較多，帶現金比較有安全感」、「我帶現金出門還被朋友笑原始人」、「雖然都用LINE Pay了，但還是習慣帶錢包」。

不少網友則點出行動支付的優勢，「刷卡能賺回饋，現金支付什麼毛都沒有，你說用那個好呢？店家有本事就推出現金支付優惠，這樣我相信大家都會帶錢包出門」、「我遇到也是變不買那位，行動支付太方便又有回饋，還可以記帳」。