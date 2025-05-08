越籍男搭台鐵遺失400萬現金！列車長尋獲...鐵警暫保管追來源

▲越南籍男子搭乘台鐵遺留裝有400萬現金的提袋，經列車長與鐵警聯手尋回，目前警方正調查金流來源。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

1名越南籍男子向台鐵求助，指稱他搭台鐵下車竟忘了內裝現金高達400萬元的手提袋！台鐵7日晚間通報鐵警局高雄分局新營派出所，經鐵警與列車長聯手尋獲提袋，確認內有數百萬現金，目前警方正調閱監視器畫面，釐清金錢來源與案情中。

鐵路警察局高雄分局新營派出所警務員兼所長鄭吉役表示，7日晚上約8時許，高雄分局新營派出所接獲台鐵通報，有越南籍胡姓男子搭乘3258次區間車自中洲北上，於台南站下車時疑似遺留裝有鉅款的提袋，胡姓男子事後向台南站服務台求助，表示包包內裝有大筆現金，請求協尋。

台鐵列車長接獲通報後，立即在車廂內搜尋，果然在車廂間找到一只與旅客描述相符的提袋。經警方清點，內有現金約400萬元，初步無其他可疑物品。警方目前暫時保管該筆鉅款，仍持續調閱沿線站區與車廂監視器畫面，追查釐清鉅款來源及合法性中。

鐵路警察局呼籲，旅客搭乘大眾運輸工具時務必提高警覺，妥善保管財物，尤其若攜帶大量現金，更應謹慎處理。若有遺失或可疑情事，除可通報站務人員外，也可撥打110請求協助，共同守護旅運秩序與安全。