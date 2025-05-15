1家4口富國島返台！海關見1幕暴氣「撕機票」嗆：別想回家

▲機票被撕毀。（圖／網友授權轉載）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友分享，一家四口參加富國島六天五夜行程，旅途中一切都很順利，卻在回台被機場的海關刁難，認為她態度差，機票當場被撕毀，海關還嗆「今天你們別想回家了」，她只好求助導遊，導遊直言「越南海關就是這樣，你不花錢，他就是要刁難你」，重新列印機票，一家人才順利返台。

原PO在Threads發文，當時與丈夫各抱著一名孩子準備過海關，海關人員堅持「一個一個來」，她解釋小孩無法獨自過關，對方才勉強同意一大一小一起，她讓老公先行，自己則抱著一個小孩退到旁邊，然而，海關突然叫她去別的通道重新排隊。

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原PO詢問原因，卻只得到一句「沒有為什麼」，她傻眼向老公抱怨「我們排了半小時他幹嘛叫我們重新排隊？」海關誤以為原PO用中文罵人，便把原PO晾在旁邊，等了4、5位旅客後，原PO再次拿著護照到櫃檯詢問，海關突然爆氣，「拿起我女兒的護照跟機票，把機票撕成一半，還說了句『今天你們不用想回家』」。

原PO打電話求助導遊，導遊無奈直言「你不花錢，他就是要刁難你」，在導遊的協助下重新印了機票後，一家四口才順利出境。原PO坦言，之後付錢可以先通關，但她認為沒必要，遵守秩序慢慢排隊就好了，「如果不想排隊的人，一個人開價50萬越盾（約新台幣581元）可以快速通關，其他同行友人就是花錢先進去了」。

▲越南海關想跟原PO道歉。（圖／網友授權轉載）



整段經歷讓她憤怒不已，直言「原本旅途給了五顆星的富國島，我這輩子是不會想再去了」。回到台灣後，原PO收到導遊的訊息，越南海關想跟她連絡，親自道歉，不過原PO拒絕了，「不需要！我也不可能刪文！今天就算拿兩千萬越盾我都不可能刪文」。

貼文掀起網友熱論，「出國最怕遇到這種事」、「本來有想去富國島的，聽你這樣說突然不想去了」、「越南海關不意外，1月我們5人自由行，從胡志明轉機去富國島，一開始叫我們一起，最後又叫我們一個一個，超級問號」。不過也有網友提醒，「在國外千萬別跟移民官起衝突，移民官的權利非常大，可以不需要任何理由就能拒絕你出入境」。

本文獲原PO授權轉載。