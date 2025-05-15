日本米品質變了？　一票旅客有感「1碗都吃不完」：又濕又軟

▲日本去年夏天受酷暑、天災及大量觀光客湧入影響，出現「令和米荒」。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

日本國內白米價格飆漲，促使政府緊急釋出儲備米，民間也大量引進外國米因應，旅日達人林氏璧指出，有旅客反映品米飯口感不如以往，不過他上月去日本時，並沒有覺得變了。對此，不少網友表示，「真的有變差，以前都是吃2-3碗飯，現在連1碗都吃不完」。也有不少住日台人抱怨，米價貴到買不起。

旅日達人林氏璧在臉書發文，近日聽到不少赴日旅遊的旅客抱怨，米飯口感不如以往，可能因為日本米混入外國米或完全使用外國米，不過他上月到日本旅遊，並未察覺差異，「也許是我米吃得少？想問問最近有去日本的大家，你們有同樣的感受嗎？」

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貼文曝光，不少人認為品質確實變了，「3月去東京時，發現餐廳米飯變得難吃…軟軟不Q且不香甜」、「四月去日本的時候第一天吃第二天吃，吃到第三天忍不住問同伴，有覺得飯沒有以前好吃嗎？結果大家竟然想法都一樣」、「以前我兒子在日本一頓可以吃2-3碗飯，這次1碗左右，直接說飯難吃，不吃」、「上周的確吃到的米飯感覺都偏溼軟，2人每餐都剩下1整碗的飯量」、「口感偏軟，沒有以前那般Q彈了」。

不過也有網友認為吃起來差不多，「4月中有去日本餐廳吃早餐，飯還是蠻好吃的，還是可以免費續飯」、「我3月中去的，好像也沒有特別感覺…米飯還是很好吃」、「我是吃不出來~~都覺得好吃」。

住日本的網友則感嘆米價變貴了，「住在日本的人很有感，米價飆漲、本來可以免費續飯的食堂不是取消就是加價」、「日本在住中，米價貴了兩倍左右，國民叫苦連天」、「住日本的朋友說他們改買麵來煮」、「現在在台灣買日本米比在日本買優惠」。

▲日本米價狂漲。（示意圖／CFP）



據了解，自去年夏天以來，日本米價持續上漲，而政府至今仍無法找出確切原因，儘管政府已兩度釋出儲備米，價格還是沒下跌。儘管日本農林水產省3月釋出21萬噸儲備米，試圖穩定供應與價格，但僅有0.3%成功送達零售通路，主因為運輸車輛不足及處理時間過長等物流問題，使得實際成效有限。

除異常高溫導致2023年稻米收成減少以外，破紀錄觀光人潮也導致稻米需求大增，加上地震、颱風等災害警報引發搶購潮，迫使零售商祭出限購措施。