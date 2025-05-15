　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本米品質變了？　一票旅客有感「1碗都吃不完」：又濕又軟

▲▼ 日本白米短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本去年夏天受酷暑、天災及大量觀光客湧入影響，出現「令和米荒」。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

日本國內白米價格飆漲，促使政府緊急釋出儲備米，民間也大量引進外國米因應，旅日達人林氏璧指出，有旅客反映品米飯口感不如以往，不過他上月去日本時，並沒有覺得變了。對此，不少網友表示，「真的有變差，以前都是吃2-3碗飯，現在連1碗都吃不完」。也有不少住日台人抱怨，米價貴到買不起。

旅日達人林氏璧在臉書發文，近日聽到不少赴日旅遊的旅客抱怨，米飯口感不如以往，可能因為日本米混入外國米或完全使用外國米，不過他上月到日本旅遊，並未察覺差異，「也許是我米吃得少？想問問最近有去日本的大家，你們有同樣的感受嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，不少人認為品質確實變了，「3月去東京時，發現餐廳米飯變得難吃…軟軟不Q且不香甜」、「四月去日本的時候第一天吃第二天吃，吃到第三天忍不住問同伴，有覺得飯沒有以前好吃嗎？結果大家竟然想法都一樣」、「以前我兒子在日本一頓可以吃2-3碗飯，這次1碗左右，直接說飯難吃，不吃」、「上周的確吃到的米飯感覺都偏溼軟，2人每餐都剩下1整碗的飯量」、「口感偏軟，沒有以前那般Q彈了」。

不過也有網友認為吃起來差不多，「4月中有去日本餐廳吃早餐，飯還是蠻好吃的，還是可以免費續飯」、「我3月中去的，好像也沒有特別感覺…米飯還是很好吃」、「我是吃不出來~~都覺得好吃」。

住日本的網友則感嘆米價變貴了，「住在日本的人很有感，米價飆漲、本來可以免費續飯的食堂不是取消就是加價」、「日本在住中，米價貴了兩倍左右，國民叫苦連天」、「住日本的朋友說他們改買麵來煮」、「現在在台灣買日本米比在日本買優惠」。

▲▼飯,吃飯,白飯,米飯。（圖／CFP）

▲日本米價狂漲。（示意圖／CFP）

據了解，自去年夏天以來，日本米價持續上漲，而政府至今仍無法找出確切原因，儘管政府已兩度釋出儲備米，價格還是沒下跌。儘管日本農林水產省3月釋出21萬噸儲備米，試圖穩定供應與價格，但僅有0.3%成功送達零售通路，主因為運輸車輛不足及處理時間過長等物流問題，使得實際成效有限。

除異常高溫導致2023年稻米收成減少以外，破紀錄觀光人潮也導致稻米需求大增，加上地震、颱風等災害警報引發搶購潮，迫使零售商祭出限購措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罷免開撕！負責人爸宣布總部解散　領銜人回嗆：劃清界線
保護令尚未核准！基隆5歲童遭父殺害　地院發聲明澄清
閃兵被騙錢「同梯又回來當兵」　他楊梅下部隊：實在太丟臉
快訊／明天就要開唱　陳奕迅宣布「高雄演唱會延期」
快訊／狠殺18歲女學霸！　鉛球冠軍將出院
租金0元！房東招租「限女、學生亦可」：有親密關係免做家事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交部修法強制小船及遊艇加裝AIS　違者最高罰3萬元

日本米品質變了？　一票旅客有感「1碗都吃不完」：又濕又軟

躲兵役慘被騙錢「同梯又回來當兵」　他楊梅下部隊：實在太丟臉

故宮預算6億解凍！「新故宮計畫」仍遭質疑　玻璃屋電費恐暴增

買衣服衝動下單好後悔？10大心法打造「持久經典衣櫃」聰明買愛地球

郵局金融卡每日提款限額「15萬降至10萬」　5／28起打詐出新招

快訊／3縣市「高溫警示」　恐飆破36度

一吃就吐胃口超差！女罹罕病「食道罷工」　食物全卡在食道

5病毒齊發！醫嘆：都不知怎麼看病了　曝恐怖「高峰月」

惡保母可聲請假釋　律師曝監獄生活「關不到25年就死在裡面」

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

【閃兵案】陳大天「坦然面對」拿下口罩面對媒體

交部修法強制小船及遊艇加裝AIS　違者最高罰3萬元

日本米品質變了？　一票旅客有感「1碗都吃不完」：又濕又軟

躲兵役慘被騙錢「同梯又回來當兵」　他楊梅下部隊：實在太丟臉

故宮預算6億解凍！「新故宮計畫」仍遭質疑　玻璃屋電費恐暴增

買衣服衝動下單好後悔？10大心法打造「持久經典衣櫃」聰明買愛地球

郵局金融卡每日提款限額「15萬降至10萬」　5／28起打詐出新招

快訊／3縣市「高溫警示」　恐飆破36度

一吃就吐胃口超差！女罹罕病「食道罷工」　食物全卡在食道

5病毒齊發！醫嘆：都不知怎麼看病了　曝恐怖「高峰月」

惡保母可聲請假釋　律師曝監獄生活「關不到25年就死在裡面」

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」！　坤達氣胸手術…阿弟入伍被驗退

傳要求公務員「充當世壯運觀眾拍手」還設KPI　蔣萬安：沒有強制

高雄雙罷劫開撕！負責人爸裁總部　85歲領銜人回嗆：劃清界線

白冰冰出道辛酸曝！趕歌廳駐唱「摔車全身血」　籌女兒奶粉錢半夜痛哭

保護令尚未核准！基隆5歲童遭父枕頭悶殺　地院發聲明澄清

強化罷綠力道！國民黨公布全國連署站　連結點進去跟著國旗走

交部修法強制小船及遊艇加裝AIS　違者最高罰3萬元

2025年全國小學田徑賽首登金門　8位選手刷新大會紀錄

男乘客嗆「殺光所有人」湯匙攻擊空服員　下秒反被圍攻壓制

「鯤鵬會」借校園宣傳統戰　行政院：兩岸交流不應設有政治目的

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

生活熱門新聞

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

台星「免役理由」盤點　周董、Energy入列

9月實施「高中以下收手機」　老師吐槽：到底是天真還是無知

超商改名「李珠珢限定店」！粉絲看傻了

中小學上課手機將集中保管　鄭英耀：9月開學實施

李多慧拒絕吃飯邀約　粉絲提「那妳請客」秒答應

高雄女「菸酒不沾」罹肺癌　竟是基因突變

喜傑獅「1讚折1元」翻桌告顧客！律師見聲明喊慘了

北港參拜「停車費1.7萬」　武德宮曝真相

快訊／3縣市大雨特報　最新警戒區曝

更多熱門

相關新聞

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

日本一部漫畫作品《我所看見的未來》曾預言日本311大地震，然而書中曾提到2025年7月5日會發生一場大地震，近期引發赴日遊客恐慌，甚至導致航空公司宣布減少航班。不過，漫畫作者龍樹諒本人出面呼籲，大家應該理性看待資訊，防災意識固然重要，但切勿被謠言過度影響。

日自衛隊T-4教練機墜蓄水池　2隊員未尋獲

日自衛隊T-4教練機墜蓄水池　2隊員未尋獲

自民黨重啟印太戰略本部　佈局「後石破時代」

自民黨重啟印太戰略本部　佈局「後石破時代」

即／日本自衛隊練習機墜落「找到殘骸了」2飛官失蹤

即／日本自衛隊練習機墜落「找到殘骸了」2飛官失蹤

NEWS增田貴久「健康亮燈急入院」！　工作喊卡身體現況曝光

NEWS增田貴久「健康亮燈急入院」！　工作喊卡身體現況曝光

關鍵字：

日本白米旅遊米飯價格

讀者迴響

熱門新聞

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅　得標價遠低於市場價

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面