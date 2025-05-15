　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

藝人閃兵之亂　律師揭1罪涉嫌機率不低

記者葉國吏／綜合報導　

藝人閃兵風波持續延燒，檢警14日再拘提9名藝人，隨後以15萬至50萬元不等的金額交保。律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文表示，尚未被揭露的類似事件可能還有許多，建議是否應重新檢視所有免役資料，以確保公平性。

▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝）

從法律層面分析，王至德指出，若病歷或診斷書被偽造或篡改，可能涉及偽造私文書或業務文書的罪嫌。而若提供虛假資料，例如偽造病歷，導致體檢機關誤信並進一步登載錯誤結果，則可能構成使公務員登載不實罪。雖然目前案件尚未進入起訴階段，但根據調查進度，涉案嫌疑看似不低。

王至德也提到，兵役制度本應以公平為核心，只要身體健康，就算是高官子弟也無法免役。他舉例說，「當年陳致中作為總統候選人的兒子，也必須服役」，展現制度的公平性。然而，現實中卻存在一些人利用資源逃避兵役。他進一步說明，早期的手法包括出國避役，等到追訴期過後再回台，或者透過醫師開立疾病診斷以達免役條件。更激烈的例子甚至包括手術移除某些器官，例如肋骨，以符合免役資格。

▲▼威廉50萬元交保創最高！閃兵9人眾金額一次看。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲威廉閃兵50萬元交保。（圖／記者黃彥傑翻攝）

然而，現今的逃役手段更為直接，王至德指出，有人透過偽造病歷等方式完全規避兵役義務，這已不再是鑽漏洞的行為，而是明顯的違法操作。隨著案件持續擴大偵辦，後續進展仍值得關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電站上千元！　市值衝26兆
台星「免役理由」盤點！　周董、Energy入列
藝人閃兵之亂　律師揭1罪涉嫌機率不低
考題出現精液豆漿！金城國中召開班親會「0人到場」　家長會長回
墨國女網紅直播一半遭槍殺！　粉絲目睹「頭部中彈」噴血
Andy「緋聞女友」起底！　前男友是主播
快訊／基隆5歲男童遭虐殺！　生父逃亡2小時落網

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「吵架離家錯過教召」被判2個月　他求減刑吞敗訴

藝人閃兵之亂　律師揭1罪涉嫌機率不低

快訊／基隆5歲男童遭虐殺！滿臉鮮血送醫不治　生父逃亡2小時落網

9藝人「閃兵」被逮　律師揭1情形可能免關

藝人閃兵價碼曝光！　王大陸成「滿滿的大盤子」

「假花美男」虐死5貓求重判9年　今一審判決

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人翻法規酸：50萬交保太划算

威廉閃兵50萬交保最高！　「血壓異常」9藝人交保金一次看

9藝人閃兵　專家：裝「血壓異常」需連續放水才可能

王大陸「滿滿的大尷尬」　閃兵失敗入伍看許光漢表演

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

【閃兵案】陳大天「坦然面對」拿下口罩面對媒體

【本次最大咖現身】 #陳零九 涉閃兵被逮！

「吵架離家錯過教召」被判2個月　他求減刑吞敗訴

藝人閃兵之亂　律師揭1罪涉嫌機率不低

快訊／基隆5歲男童遭虐殺！滿臉鮮血送醫不治　生父逃亡2小時落網

9藝人「閃兵」被逮　律師揭1情形可能免關

藝人閃兵價碼曝光！　王大陸成「滿滿的大盤子」

「假花美男」虐死5貓求重判9年　今一審判決

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人翻法規酸：50萬交保太划算

威廉閃兵50萬交保最高！　「血壓異常」9藝人交保金一次看

9藝人閃兵　專家：裝「血壓異常」需連續放水才可能

王大陸「滿滿的大尷尬」　閃兵失敗入伍看許光漢表演

氨基酸洗臉更溫和！6大不添加敏感肌、痘痘肌都能用

多明尼加要拚經典賽冠軍　「史上最貴」索托宣布參戰

台積電站上千元！市值衝26兆　指數翻紅小漲17點

「TOYOTA bZ改款電動休旅」北美登場！電池升級比台灣bZ4X更會跑

台股失復失土！00905最強小資ETF反彈逾2成　10檔災後大比拚

獨／學雜費「調幅0.7%」私校僅多收350元　校長嘆：吃一餐就沒了

日自衛隊T-4練習機墜入蓄水池！　2隊員下落不明

法人：00949績效贏過主、被動基金　原因回歸選股邏輯！

台星「免役理由」盤點！周董、Energy入列　小旋風最棒棒

「台灣怪力男」李灝宇開轟雙安　林昱珉4.1局送4K

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

社會熱門新聞

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人：50萬交保太划算

藝人閃兵價碼曝光！　王大陸成「滿滿的大盤子」

陳零九、富公子交保！金額曝光

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

即／大根涉閃兵回國了！一下機就被帶回新北市刑大

即／威廉涉閃兵蓋雙手下車　抵達新北地檢

RM粉鑽錶標到3900萬！潮男：我要自己戴

最高法院：詐欺犯免還錢可減刑　法務部開鍘修法

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

車停自家門口遭開單　車主1原因敗訴

大根涉閃兵20萬交保　「鞠躬道歉」自認荒唐不成熟

罷免伍麗華涉死亡連署　領銜人張芳碩深夜遭聲押

更多熱門

相關新聞

台星「免役理由」盤點　周董、Energy入列

台星「免役理由」盤點　周董、Energy入列

藝人閃兵風波持續延燒，歌手陳零九、藝人小蝦陳大天、阿虎、大根，以及《模范棒棒堂》出身的威廉和「超克7」成員李銓等，共有9名演藝圈人士涉案。這也讓藝人免疫話題再度成為討論焦點。

陳大天婚事喊卡！網「勸妳先生像個男人」未婚妻IG轉私人

陳大天婚事喊卡！網「勸妳先生像個男人」未婚妻IG轉私人

閃兵要坐牢？　律師揭1情形有機會免關

閃兵要坐牢？　律師揭1情形有機會免關

藝人閃兵價碼曝光！　王大陸成「滿滿的大盤子」

藝人閃兵價碼曝光！　王大陸成「滿滿的大盤子」

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人：50萬交保太划算

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人：50萬交保太划算

關鍵字：

閃兵

讀者迴響

熱門新聞

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅　得標價遠低於市場價

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前倒下

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人：50萬交保太划算

被閃兵案波及　婁峻碩親曝免役原因

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

插畫YouTuber阿啾求婚成功！百萬訂閱直播掏戒指

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面