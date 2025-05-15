藝人閃兵之亂　律師揭1罪涉嫌機率不低

記者葉國吏／綜合報導

藝人閃兵風波持續延燒，檢警14日再拘提9名藝人，隨後以15萬至50萬元不等的金額交保。律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文表示，尚未被揭露的類似事件可能還有許多，建議是否應重新檢視所有免役資料，以確保公平性。

▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝）



從法律層面分析，王至德指出，若病歷或診斷書被偽造或篡改，可能涉及偽造私文書或業務文書的罪嫌。而若提供虛假資料，例如偽造病歷，導致體檢機關誤信並進一步登載錯誤結果，則可能構成使公務員登載不實罪。雖然目前案件尚未進入起訴階段，但根據調查進度，涉案嫌疑看似不低。

王至德也提到，兵役制度本應以公平為核心，只要身體健康，就算是高官子弟也無法免役。他舉例說，「當年陳致中作為總統候選人的兒子，也必須服役」，展現制度的公平性。然而，現實中卻存在一些人利用資源逃避兵役。他進一步說明，早期的手法包括出國避役，等到追訴期過後再回台，或者透過醫師開立疾病診斷以達免役條件。更激烈的例子甚至包括手術移除某些器官，例如肋骨，以符合免役資格。

▲威廉閃兵50萬元交保。（圖／記者黃彥傑翻攝）

然而，現今的逃役手段更為直接，王至德指出，有人透過偽造病歷等方式完全規避兵役義務，這已不再是鑽漏洞的行為，而是明顯的違法操作。隨著案件持續擴大偵辦，後續進展仍值得關注。