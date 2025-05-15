4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人翻法規酸：50萬交保太划算

記者葉國吏／綜合報導

因藝人王大陸被扯出的「閃兵風波」持續擴大，14日有9位藝人到案陸續交保，這些藝人有威廉、陳零九、陳大天、大根等。資深媒體人樊啟明直言，這些藝人皆已達除役年齡，「用金錢換取自由和安全是否太過划算」。

▲威廉閃兵50萬元交保。（圖／記者黃彥傑翻攝）

根據《兵役法》規定，中華民國男子年滿18歲後翌年起役，至36歲年底除役，役齡男子須依法履行兵役義務。然而，軍官、士官及志願士兵的除役年齡則不受此限制。

樊啟明在社群平台發文指出，涉案的4位藝人年齡分別為阿虎和威廉39歲、陳零九38歲以及陳大天37歲，皆已超過法定除役年齡。依《兵役法》規定，男子至36歲年底即完成兵役義務，超過此年齡後無須再入伍服役，即便涉及逃役行為，也不需回役或參加後續教召，甚至在戰時徵兵中也無須上戰場。

▲陳向熙閃兵，抵達新北地檢署接受複訊。（圖／記者邱中岳攝）

然而，樊啟明強調，雖然這些藝人無需再服兵役，但他們仍因違反《兵役法》及《偽造文書》相關法律，須承擔刑事責任。根據過去慣例，類似案件多以罰金緩刑結案，因此他直言，對於收入較高的藝人而言，僅以金錢換取自由以及免除戰時義務，這樣的代價是否過於輕易。