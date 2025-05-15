9藝人「閃兵」被逮　律師揭1情形可能免關

記者黃翊婷／綜合報導

藝人閃兵案持續延燒，檢警昨日（14日）再度發動搜索，並帶回「小蝦」陳大天、陳零九、大根、《棒棒堂》出身的「超克7」李銓等9名藝人，引發社會大眾關注。律師何克凡表示，妨害兵役罪最重處5年以下有期徒刑，但如果涉案人在偵查過程中坦承犯行，有可能獲得緩起訴或是緩刑、易科罰金的機會。

▲威廉涉閃兵案，以50萬元交保。（圖／記者黃彥傑翻攝）

藝人王大陸先前被查獲花費百萬元找「閃兵集團」，造假醫療證明閃避服兵役，檢警進一步擴大追查，發現還有其他涉案人，於是在14日清晨再度發動搜索，將涉案的9名藝人帶回調查，這9人包含李九慕（李銓）、黃博石、陳信維、陳大天（小蝦）、吳致任（阿虎）、陳向熙（Teddy）、陳零九、廖亦崟（威廉）、黃亮鈞（大根）。

9人目前已陸續交保，其中廖亦崟（威廉）的交保金額最高，為50萬元，創下閃兵案最高交保金額紀錄。消息曝光之後，引發社會大眾對於閃兵的討論，也有不少人好奇，役男利用假病歷來逃避兵役，是否會被抓去關。

根據《中時新聞網》報導，律師何克凡表示，案件涉及偽造文書罪及《妨害兵役治罪條例》，檢方應該會以妨害兵役論罪，最重可處5年以下有期徒刑，但如果涉案人在偵查過程中坦承犯行，有可能獲得緩起訴或是緩刑、易科罰金的機會。

▼大根。（圖／記者黃彥傑攝）

▼阿虎。（圖／記者邱中岳攝）

▼陳向熙。（圖／記者邱中岳攝）

▼陳零九。（圖／記者邱中岳攝）