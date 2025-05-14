黃瀞瑩盼2026推台北市長人選　黃國昌曝：民眾黨將成立選決會

記者袁茵／台北報導

儘管距離2026九合一大選還有逾一年時間，但藍綠白潛在人選早早開始跑地方，民眾黨主席黃國昌日前也透露，馬上會啟動2026提名作業。黃國昌今（14日）表示，接下來黨中央將會成立選舉決策委員會，並配合今年8月黨代表大會，正式樹立提名機制，並啟動提名跟徵詢作業。

▲民眾黨主席黃國昌主持黨政聯繫會議會後轉述記者會。（圖／民眾黨提供）

黃國昌主持黨政聯繫會議會後轉述記者會，針對立院民進黨團總召柯建銘日前批評，黃國昌想選新北市長是白日夢？黃國昌表示，「我也覺得很意外，我沒想到他管這麼寬，我覺得柯建銘管滿寬的，管到他黨事務、他人事務。」

黃國昌提及，謝謝柯建銘的關心，「希望他把多一點心力放在立法院上，立院該開的會要開，不要常常不出席，他作為立委，本質是在立院，請他多花一點心力在立院，也希望他可以好好珍重自己身體。」

關於民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（14日）表示，希望民眾黨2026能推台北市長人選，並認為現任台北市長蔣萬安市政不足？黃國昌回應，黃瀞瑩作為台北市議員，民代天職本來就是要監督行政部門，雖然民眾黨跟國民黨在國會內，針對重要改革推動的福國利民法案，並回應人民期待，但在本質上，黃瀞瑩作為市議員監督蔣市府，這是在盡天職。

黃國昌說，既然黃瀞瑩是從民代角度監督蔣市府，並希望蔣市府能做得更好，其實就是在回映台北市民的心聲，並替市民反映訴求，這也是民眾黨從中央到地方民代的自我期許跟要求，也跟民進黨立委在立院專門護航洗地有本質上的不同。

黃國昌強調，針對2026年選舉，民眾黨現在在緊鑼密鼓準備，接下來將在黨中央成立選舉決策委員會，會按照黨的民主機制，配合今年8月黨代表大會樹立提名民主機制後，正式啟動相關提名跟徵詢作業。