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提2014年就反核　黃國昌曝轉折：須思考「台灣有本錢不用核電？」

記者袁茵／台北報導

核三廠將於17日除役，立院藍白黨團昨（13日）聯手三讀通過《核子反應器設施管制法第六條修正草案》，延長核電廠服役年限為執照生效日起算，最長為20年，並放寬重啟條件。面對社民黨台北市議員苗博雅批評，民眾黨團總召黃國昌2018年反核，如今卻提出核三延役公投，黃國昌今（14日）強調，自己從2014年就開始反核，只是必須冷靜思考，台灣有沒有本錢不用核電？他也支持推動綠能，但這幾年民進黨推動綠能速度，遠遠落後當初承諾的速度。

▲▼民眾黨主席黃國昌主持黨政聯繫會議會後轉述記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲民眾黨主席黃國昌主持黨政聯繫會議會後轉述記者會。（圖／記者黃國霖攝）

黃國昌主持黨政聯繫會議會後轉述記者會，並接受媒體提問。針對苗博雅質疑黃國昌2018年反核，現在卻提核三廠延役公投？黃國昌回應，苗博雅的客觀事實，記得的不是很公正，因為自己不是2018年才反核，是2014年就開始反核了。

黃國昌提及，認識他的朋友都知道，日本福島核災發生後，許多民眾對核電充滿高度疑慮，不僅是日本人，台灣人也是一樣，對於台電管理核電充滿非常多問號，「但台灣目前面對的地緣政治、國際經貿情勢挑戰、台灣能源自主挑戰，必須很冷靜想一個問題，就是台灣有沒有本錢不用核電？這是最根本的問題，台灣有沒有能力不用核電？」

黃國昌指出，2014年經過福島核災後，日本停用核電，但為什麼現在日本又重啟核電？這是因為日本知道自己沒有條件不用核電，倘若台灣有獨特且地理上的優勢，能夠讓再生能源順利到達30％、40％，台灣的確就有條件不用核電；但問題是當台灣這麼依賴外部能源時，台灣能源自主性很低，在此情況下，當能源無法自主時，要如何確保台灣國家安全、台灣產業供電穩定，以及消費者跟家戶用電需求，這是客觀的事實，也是台灣必須要誠實面對的挑戰。

▲▼民眾黨主席黃國昌主持黨政聯繫會議會後轉述記者會。（圖／記者黃國霖攝）

黃國昌表示，非常多國家在過去這幾年淨零碳排的國際要求下，大家必須要減少排碳電力，這是為了拯救地球，必須要走的道路與國家義務，問題是台灣目前排碳電力比例越來越高，有80幾％都是排碳電力，甚至夜間九十幾％都是排碳電力，「我也公開說過，我支持推動綠能。」但問題是這幾年民進黨推動綠能的速度，遠遠落後於承諾的速度，甚至在發展綠能過程中，出現嚴重官商勾結，養肥了一堆綠營權貴，「這是哪門子的綠電發展策略？」

黃國昌強調，自己可以很誠實地跟大家說，「我不是2018才反核，我從2014就開始了。」但從這1、2年看下來，看到台灣整個能源路徑，真的讓大家覺得非常心痛，必須要誠實面對問題，負責任而理性提出解決問題方案的時刻，這也是為什麼自己跟和碩聯合科技董事長童子賢見面時，花絕大多數時間討論台灣未來AI產業發展及能源政策。

黃國昌提到，最重要的是，「我們在國會幫民進黨排除法規障礙，行政院長卓榮泰卻說，行政部門無意要重啟核電」，如果卓能保證供電穩定、不漲電價，或許台灣人民根本不會逼核電一定要延役，問題是現在供電不穩定，又一直威脅人民電價，「你是土匪政府嗎？這也是為什麼民眾黨會提出核三延役公投。」

黃國昌說，請民進黨好好想一想，當初民進黨在核四公投的訴求為何？就是「交給人民自己決定」，核三延役有利有弊，但「你的信仰價值是什麼？民進黨不是說人民是頭家嗎？那為什麼頭家不能做決定？」這也充分回應當初批評民眾黨公投是假命題的經濟部長郭智輝，「請問郭智輝，你今天還會覺得是假命題、沒意義嗎？」

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