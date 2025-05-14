黃子佼已與16人和解！私藏兒少性影像再開庭　壓低金額策略曝

▲黃子佼兒少性影像案二審再度開庭，雙手合十進入高院。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審時多次進行調解，並於14日再度開庭傳喚黃子佼到案。據了解，這次庭訊又有一名被害人接受黃子佼的條件，願意和解，目前和解人數已經達到16人，未來還有可能再增加。

2023年6月爆發演藝圈Metoo事件，形象良好的黃子佼也被挖出曾經性騷擾少女的醜聞，讓黃子佼人設破滅。檢方之後搜索黃子佼家中時，在他的電腦硬碟中查扣大量未成年性影像，都是從情色網站「創意私房論壇」購買下載，其中年紀最輕的「女主角」僅是小學生，黃子佼更是論壇高級會員。

事件爆發後讓黃子佼的形象再受到嚴重打擊，檢方對此提起公訴，一審法院審理後，認定他無故持有2259部未成年性影像，因此將他判處有期徒刑8月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，決定讓黃子佼與35名已知的被害人調解，經過3次調解庭後，黃子佼順利與15名被害人和解。全案於14日再度開庭審理，經過近1小時的庭訊後，黃子佼又順利與1名被害人和解，讓和解人數已經達到16人，對黃子佼的案件非常有利。

但據了解，雖然有被害人要求黃子佼提出2000萬元成立基金會以遏止兒少性影像氾濫的問題，但黃子佼拒絕，反而採取各個擊破的方式，分別與每一位被害人洽談和解事宜。而外界以為黃子佼利用「鈔能力」，提出讓被害人滿意的金額，和解才會如此順利。

但事實並非如此，黃子佼並未提出很多金錢。不具名的被害人指出，這35位被害人中，都可以在影片中看到學校名稱、名牌、學生證等資料，但其實有許多被害人的家長並不知情，所以被害人怕麻煩而願意私了。黃子佼利用被害人私了的心態，提出非常低的金額，就讓被害人願意簽下和解書，有許多被害人和解的金額，根本不超過10萬元。