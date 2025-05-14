黃子佼火速和解15人！爭取輕判免囚　今再出庭

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼因收藏2259部未成年人的性影像，一審被判處有期徒刑8個月；案件上訴至二審，47名受害者中已有15人與黃達成和解，高院在本月2日對黃加保50萬元，同時限制出境、出海。黃子佼積極與受害者和解，爭取輕判免囚的機會，高院將在今日（14日）下午2點30分再次開庭審理此案。

▲黃子佼在二審審理期間，積極與受害者談和解。（資料照／記者吳銘峯攝，下同。）

回顧案情經過，2023年6月間演藝圈掀起Metoo風波，黃子佼被指控性騷擾少女，接著檢方在偵辦期間，發現他的電腦硬碟中存有大量未成年人的性影像，年紀最小的受害者僅是小學生，而且他還是情色網站「創意私房論壇」的高級會員，引發社會大眾關注。

▲黃子佼5月2日出庭應訊時，曾對著媒體鏡頭鞠躬道歉。

一審法官認定，黃子佼無故持有未成年人的性影像，數量高達2259部，受害者為35人，年齡介於10歲至17歲之間，加上黃在審理程序中改口否認犯行，也沒有與受害者成立調解，因此，依《兒童及少年性剝削防制條例》無正當理由持有兒童及少年性影像罪，判處黃有期徒刑8個月，併科罰金10萬元。

案件上訴至二審，受害者人數擴大至47人，黃子佼一改先前的態度，積極與受害者進行調解，並分別在4月28日、5月2日、5月9日各與5名受害者達成和解，共計15人，似乎是想爭取輕判6個月以下的刑期，力拚易科罰金的機會。

不過，高院為了確保黃子佼會配合審判程序，2日裁定加保50萬元，同時限制出境、限制出海。全案將在今日（14日）下午2點30分，於高院再次開庭審理。

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