尾隨「泥醉女」想硬上發現是男的！日籍男逼口交　二審獲輕判

▲日籍男看到穿著清涼的女子，竟尾隨性侵，這才發現對方是男的！此為示意圖。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

在台北市林森北路經營酒吧的日籍W男，去年5月間的下午，發現一名長髮女從店外經過，該名女子因為酒醉，走路多次跌倒。W男隨即追出，假意關心，並隨著女子返回她住處，藉機侵犯。結果W男赫然發現對方竟是男性，但慾火中燒，仍強逼對方口交得逞，事後還丟下500元給被害人後，轉身離開。一審將W男判刑3年2月、並於執行完畢後驅逐出境。但上訴二審後，高院改將W男判刑2年、緩刑5年，並須提供200小時義務勞務。可上訴。

判決指出，W男來台多年，並在台北市林森北路上開設日式酒吧。而案發於去年5月中，下午兩點左右，W男正在店裡處理裝潢事務，剛好店外有一名長髮披肩、身材曼妙的女子，從外面走過。女子面容姣好，但因多日陪酒，疲勞加上酒精影響，走路顛顛倒倒，踉蹌了2、3次。W男見機不可失，趕緊跟上。

女子走到公寓二樓的住處，準備拿出鑰匙開門，W男突然在背後詢問「你住這裡嗎？」女子驚覺危險，回說「不是」，並繼續往樓上走去。沒想到W男也跟上詢問「要不要送你回家？你家住哪裡？」，女子擔心遭侵犯，回說「不用、謝謝」，但W男仍持續跟上。直到頂樓，女子退無可退，W男這時也已經發現對方竟是第三性公關，但實在是慾火難耐，W男就說了「對不起」，就站在男子前方，強壓男子頭部，逼迫口交得逞。W男完事後還取出500元丟在地下，並要男子收下，轉身離去。

男子受辱後報警，警方比對監視器，迅速逮捕W男。W男否認犯案，辯稱雙方是合意發生關係。但檢方認為被害人當時已經疲累不堪，無能力反抗，才遭W男性侵得逞，因此依照「乘機性交罪」嫌提起公訴。

一審法院審理時，W男坦承犯罪，並與被害人達成和解。不過一審法院認為僅W男僅因感覺對方貌美年輕，竟一路尾隨返家，並趁著對方酒醉意識不清之際性侵得逞。一審法院認為W男實行犯行之手段、情節，已對被害人之身心造成難以抹滅之傷痕，並對我國社會治安危害甚鉅，當為一般社會大眾所無法接受，因此仍判刑3年2月，並於執行完畢後驅逐出境。案件上訴第二審。

二審高等法院於13日宣判，高院改酌定W男表達歉意，並與對方和解的態度，頗有悔意，因此改判有期徒刑2年、緩刑5年的自新機會，必須提供200小時的義務勞務。另外高院也認為W男有相當悔意，不致再犯，因此不宣告刑後驅逐出境。