「古坑產業加值園區」啟動建設　打造雲林農工商科技新基地

▲為了強化在地產業競爭力並創造更多就業機會，雲林縣政府積極推動「古坑產業加值園區」開發，今日舉行動土典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為了強化在地產業競爭力並創造更多就業機會，雲林縣政府積極推動「古坑產業加值園區」開發，今（13）日舉行動土典禮。由縣長張麗善親自主持，並邀請中央部會、地方民意代表及產官學界人士共同參與，見證園區正式邁入實質建設階段。這項計畫將為雲林的產業發展注入新動能，開啟地方經濟新篇章。

縣長張麗善指出，為了促進地方特色產業的群聚效應並擴大就業機會，雲林縣政府全力打造優質的產業發展環境，並提供中小企業創新與成長的支持。自2018年12月啟動園區報編工作以來，積極爭取資源，並於2024年11月通過環境部的環境影響評估，2024年12月獲經濟部核准設置園區，並於2025年3月獲內政部核發開發許可，順利完成所有法定開發程序，展現了縣府推動地方發展的決心與行政效率。

▲縣長張麗善強調，自上任以來，縣府全力推動九大產業園區開發計畫，根據各地區的發展條件與產業特性，規劃建構符合國家產業政策的特色產業聚落。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善強調，自上任以來，縣府全力推動九大產業園區開發計畫，根據各地區的發展條件與產業特性，規劃建構符合國家產業政策的特色產業聚落，成功帶動雲林經濟與產業的全面躍進。隨著生活環境的提升和交通條件的改善，將吸引更多科技人才與青年返鄉發展，實現「農工商科技城」的願景。

「古坑產業加值園區」由雲林縣政府主導，並委託玉新開發建設股份有限公司負責園區設計施工、土地租售及招商等相關工作。雙方已於2024年1月完成簽約，並於年底開始公開土地租售，整體開發計畫將於 38 個月內完成。園區總開發面積約 71 公頃，計畫釋出 45 公頃的產業用地，將引進食品及飼品製造業、飲料製造業、機械設備製造業及其他低污染產業，並結合在地農業資源，促進農業升級及食品產業的創新發展。

▲園區總開發面積約 71 公頃，計畫釋出 45 公頃的產業用地。（圖／記者游瓊華翻攝）

園區位於中部交通樞紐，東接國道三號，西臨 154 乙縣道，北可連接斗六工業區及雲林科技工業區，南方則與嘉義大埔美精密機械園區相接，地處中部產業鏈的核心位置，具備高度的產業群聚與上下游整合潛力，將有效提升物流效率並促進產業間的協同合作。

園區建設完成後，預計每年可創造 102 億元的產值，並提供約 3000個就業機會，進一步帶動青年返鄉、促進在地就業，活化地方經濟。古坑產業加值園區將成為雲林產業轉型升級的關鍵引擎，並在接軌國家產業政策、實現區域均衡發展方面，成為一個典範。

▲園區建設完成後，預計每年可創造 102 億元的產值，並提供約 3000個就業機會。（圖／記者游瓊華翻攝）