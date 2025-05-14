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善心不間斷！彰化圓夢行善團再捐40萬　助雲林家扶學童

▲家扶基金會蕭文龍董事(左2)見證彰化圓夢行善團捐贈40萬雲林家扶中心助學工程，雲林家扶主任廖志文(左1)回贈感謝狀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲家扶基金會蕭文龍董事(左2)見證彰化圓夢行善團捐贈40萬雲林家扶中心助學工程，雲林家扶主任廖志文(左1)回贈感謝狀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林家扶今（14）日欣喜接待彰化圓夢行善團，會長顏進昇率領25位成員抵家扶北港服務處，在家扶基金會董事蕭文龍見證下，捐贈40萬員由主任廖志文代表受贈。彰化圓夢行善團在雲林家扶台西希望教室的課輔班、烏克麗麗才藝隊學習，更資助二位家扶海線大專生的求學費用，讓家扶海線學子學習與前進。

家扶董事蕭文龍表示，彰化圓夢行善團的行善專車行程滿檔，3月份率團前往越南家扶中心捐贈上百萬元的醫療用品，4月份則是捐贈一台會務巴士改善脊隨損傷病患的行動便利與生活品質，5月份再度來到雲林家扶北港服務處支持希望助學工程，要特別感謝四年前將圓夢行善團帶進雲林家扶的前會長楊金象，以及楊淑卿、趙于鳳兩位女士，讓善的種子不斷發芽茁壯。

彰化圓夢行善團會長顏進昇表示，看到每年所捐助的40萬元能讓家扶台西希望教室孩子們課後安心學習還有晚餐，特別是假日學習烏克麗麗才藝隊讓孩子充滿自信；也看到楊淑卿、趙于鳳兩位伙伴所幫助的大學生能穩定學習，今年能以會長的身分繼續支持雲林家扶的助學工程非常榮幸，期許助學工程每年都能開花結果，將善的循環不斷延續下去。

資助二名家扶大專生的彰化圓夢行善團，對孩子們課業學習的好表現相當欣慰！楊淑卿與趙于鳳表示，每月5000元幫助家扶學生其實不多，這兩個孩子就好像是我自己的金孫，每個當阿公阿嬤都會希望自己的孫子能好好求學、安心讀書，我是把這樣的初心往外擴散到家扶的孩子，他們過得好，我們就會感到很開心，做善事也會做得很快樂！

雲林家扶主任廖志文感謝家扶董事蕭文龍與顏進昇會長率彰化圓夢行善團，連續第四年，再次挹注愛心善款40萬元偏鄉學童們的生活與求學需求，每一位家扶囡仔都像金孫般被彰化圓夢行善團的阿公、阿嬤們真心疼惜，彌補家庭經濟匱乏與學習資源不足的遺憾，讓家扶學子感受到來自各界溫暖與關懷。

▲家扶基金會蕭文龍董事(左2)見證彰化圓夢行善團捐贈40萬雲林家扶中心助學工程，雲林家扶主任廖志文(左1)回贈感謝狀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲彰化圓夢行善團連續四年挹注愛心善款40萬元，彌補偏鄉學童生活及學習資源不足的缺憾，讓海線孩童能感受各界溫暖與關懷。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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