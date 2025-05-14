雲林古坑華山好漢坡步道8月完工　欄杆汰換、座椅升級

▲為提升古坑鄉華山地區步道安全及休憩設施的舒適，雲林縣政府補助古坑鄉公所526.4萬元經費進行修繕，預計今年8月完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為提升古坑鄉華山地區步道安全及休憩設施的舒適，雲林縣政府補助古坑鄉公所526.4萬元經費進行修繕，預計今年8月完工，昨（13）日下午縣長張麗善、城鄉處長林長造、鄉長林慧如及村長李國和等與鄉親一同會勘步道現況，由城鄉處進行工程簡報，並了解鄉親的意見。

城鄉處長林長造說明，古坑公所提案修繕的是華山2號登山步道又稱為好漢坡步道，因木棧階梯沿線扶手年久失修多處腐蝕損壞，且途中缺少休憩設施，因此本案將220米步道沿線扶手(欄杆)進行汰換更新，並增設休憩座椅，工程金額為526萬4千元，工期100天，預計今年8月完工。

林長造並指出，雲林古坑擁有豐富的步道群，主要為荷苞步道系統、樟湖桂林步道系統、草嶺石壁步道系統、華山華南步道系統4大區，近六年來，雲林縣政府在古坑地區投入約3億5千多萬元，進行大大小小20多條步道的整建與新建；好漢坡步道是屬於健腳級的步道。

縣長張麗善表示，古坑華山好漢坡步道平時即有很多鄉親到此登山健身，步道欄杆長期經風吹雨打毀損嚴重，經民眾、村長及鄉長一再反應陳情，縣府城鄉處配合古坑鄉公所的規劃設計，編列約526萬整修經費，經今日會勘確定，預計5月16日進行動工，100天後就可提供全新、安全舒適的好漢坡步道環境，屆時歡迎大家再前來挑戰，放鬆身心也強健體魄。

▲縣長張麗善、城鄉處長林長造、鄉長林慧如及村長李國和等與鄉親一同會勘步道現況，由城鄉處進行工程簡報，並了解鄉親的意見。（圖／記者游瓊華翻攝）

鄉長林慧如表示，好漢坡步道是挑戰體力最極限的一個步道，因為欄杆年久失修，感謝縣府補助經費，交由公所執行欄杆修復及座椅增設，希望提供給登山客一個安全的登山環境。