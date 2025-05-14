快訊／日本自衛隊訓練機「從雷達消失」！疑墜池　機上2人失聯

記者王佩翊／編譯

日本防衛省多名相關人士指出，一架航空自衛隊的教練機14日下午在飛行至愛知縣犬山市一帶時，突然從雷達上消失，疑似發生意外墜落。目前相關單位正全力釐清狀況，並持續搜索。

根據《日本放送協會》報導，愛知縣消防部門表示，14日下午3時後連續接獲多通報案電話稱，目擊到「疑似飛機的物體墜入池中」。而初步研判，自衛隊機的墜落地點可能就是當地知名的入鹿池。

目前搜救人員已經派出直升機與搜救艇在入鹿池持續搜索，尋找飛機下落。

此外，根據警方掌握的線索，失聯的教練機當時載有2人，目前尚未找到人員或機體的確切下落。而搜救人員正在現場，進一步確認事故詳情與生還可能性。

官房長官林芳正稍早也在記者會中證實，「我們已收到消息，隸屬於航空自衛隊的T4教練機從小牧基地起飛後不久便墜落，防衛省正在確認詳情。」