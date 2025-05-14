加密貨幣老闆女兒「巴黎街頭遭擄」畫面曝光　奮力奪槍脫逃

▲法國加密貨幣交易所Paymium聯合創辦人的女兒在巴黎當街遭擄。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

法國加密貨幣交易所Paymium聯合創辦人兼執行長皮耶諾伊札（Pierre Noizat）的女兒13日在巴黎當街遭擄，3名蒙面人士企圖把她與她的兒子押上車，她奮力抵抗呼救、奪下嫌犯的槍，當地居民見狀持滅火器把嫌犯趕跑，這才讓她逃過一劫。

NEW: The daughter and grandson of #Paymium CEO Pierre Noizat narrowly escaped a kidnapping thanks to their own resistance and help from passersby. pic.twitter.com/4kXZDoNFn1 — Coinpaper (@coinpapercom) May 14, 2025

Telegraph報導，受害女子13日當地上午8時左右帶著兒子外出散步，身旁還有另一名男子陪同，沒想到一輛貨車突然停在路旁，當街強行抓人。現場影片顯示，女子奮力反抗嫌犯並大聲呼救，倒在地上，與對方拉扯搏鬥。

消息稱，當時同行的男子試圖阻止嫌犯，但遭到對方毆打。受害女子在過程中成功奪下襲擊者的槍並丟棄。受害女子的呼救聲引來路人注意，當地居民出手干預，持滅火器衝上前，嫌犯見狀後立刻鬆手搭車逃離現場。

ALERT: French crypto exchange Paymium CEO Pierre Noizat's daughter and her son were attacked in broad daylight

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整起事件造成3人受傷，犯案車輛則在數百公尺外的地方被發現。巴黎司法警察反犯罪小組已介入調查。

這是黑幫為了勒索法國與歐洲比特幣及其他加密貨幣持有者所展開的一連串綁架行動。就在5月初，法國一名60歲男子遭嫌犯綁架押上車，斷他手指，要求身為加密貨幣富豪的兒子支付500萬至700歐元贖金，所幸最後警方把人救出來。