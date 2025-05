加密貨幣老闆女兒「巴黎街頭遭擄」畫面曝光　奮力奪槍脫逃

▲法國加密貨幣交易所Paymium聯合創辦人的女兒在巴黎當街遭擄。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

法國加密貨幣交易所Paymium聯合創辦人兼執行長皮耶諾伊札(Pierre Noizat)的女兒13日在巴黎當街遭擄,3名蒙面人士企圖把她與她的兒子押上車,她奮力抵抗呼救、奪下嫌犯的槍,當地居民見狀持滅火器把嫌犯趕跑,這才讓她逃過一劫。

NEW: The daughter and grandson of #Paymium CEO Pierre Noizat narrowly escaped a kidnapping thanks to their own resistance and help from passersby. pic.twitter.com/4kXZDoNFn1