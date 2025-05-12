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企鵝妹法國街頭遇襲！　副市長震怒要抓、路人趕來用翻譯App道歉

記者董美琪／綜合報導

南韓知名Twitch實況主「企鵝妹」柳允進（유윤진）近日在法國旅遊期間，於法國西南部圖盧茲市街頭直播時，突遭不明男子襲擊。該男子疑將她誤認為中國人，不但口出惡言，還動手打落她的攝影設備，事件引發各界關注與譴責。圖盧茲市副市長埃斯諾更震怒發文，表示將全力追查暴力男。

▲企鵝妹直播遭攻擊。（圖／翻攝自Threads）

▲企鵝妹直播遭攻擊。（圖／翻攝自Threads，下同）

事件發生於8日，當時企鵝妹正在街頭與線上觀眾互動，一名身穿黑衣、騎電動滑板車的男子入鏡後離去，不久又折返回來對她發動攻擊。直播畫面中可見男子出手打偏鏡頭並大聲辱罵，內容帶有明顯的種族歧視語言。儘管當下企鵝妹神情驚恐，但身體並未明顯受傷。

▲企鵝妹直播遭攻擊。（圖／翻攝自Threads）

據當地媒體報導，該男子以為她是中國人，對她大罵「骯髒的中國女人」，並揮拳相向。事後，雖然有觀眾建議報警處理，企鵝妹卻表示不認為警方會出面協助，因此未自行報案。然而，仍有熱心觀眾主動向警方通報事件。

針對此事件，圖盧茲市副市長埃斯諾（Emilion Esnault）表達強烈憤怒，並在社群平台X發聲明指出，將協助企鵝妹追求正義，支持警方調查並追緝施暴者。他表示，對任何在公共場所進行種族侮辱與暴力的行為，市府絕不姑息，會像保護其他市民一樣維護旅客的安全與尊嚴。

33歲的企鵝妹以探索各地文化聞名，曾在2022年因徒步環島42天而在台灣爆紅。不過由於當時經紀團隊未辦理工作簽證，導致她被禁入境台灣三年。如今她在法國遭受歧視與暴力，引發國際粉絲關注與聲援。

事發後，甚至有當地民眾親自前往向企鵝妹道歉，透過翻譯軟體表達歉意，企鵝妹也立即回應「沒關係」，展現包容態度。

▼企鵝妹遇襲，法國民眾特地騎車來找她道歉。（圖／翻攝自YouTube／Jinnytty 企鵝妹 지니）

▲▼企鵝妹遇襲，法國民眾特地騎車來找她道歉。（圖／翻攝自YouTube／Jinnytty 企鵝妹 지니）

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