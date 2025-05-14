冷氣開「1模式」吹24小時！他讚爆宜居：每月電費1、2千而已

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台灣夏天悶熱潮濕，許多人對冷氣又愛又怕，怕涼爽的代價是爆表的電費。不過就有網友分享，每天開節能模式24小時不停機，每月電費竟然只要1、2千元左右，不僅涼快舒適，還不用開除濕機，「整個宜居到極點！」貼文引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板問卦「沒人發現冷氣24小時開根本不會怎麼樣嗎！」他打開變頻冷氣開啟節能模式後，就全天候不關機，「每月電費才1、2千而已，生活品質卻變超好，家裡涼快舒適，又完全不用開除濕機，濕度維持在55度左右，根本整個宜居到極點。」

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他忍不住納悶，一堆台灣人以為這樣很費電、捨不得開冷氣，結果每天熱得到死，家人可能因此脾氣變差，甚至為了冷氣吵架，最後也沒省多少錢，「沒人發現冷氣24小時開根本不會怎麼樣嗎？」貼文引發熱議，「誰出錢誰說的算」、「我都開著（24小） 我寶貝鳥兒子女兒不能熱到冷到」、「一直呆冷氣房其實很不舒服。」

事實上，住在台灣的日本人松野高志曾到冷氣工廠當一日學徒，向老師傅請教冷氣相關知識。對方透露，買冷氣最好選擇一級能效的變頻冷氣，且使用時不要開開關關，否則重新啟動很耗電，只要選對且用對了，和五級能效的冷氣電費就會差到5倍。

有27年工作經驗的冷氣師傅King哥表示，現在最流行的款式是變頻冷氣，因為其壓縮機會隨即設定的溫度去調整，不會忽冷忽熱，且建議一定要選擇一級能效的變頻冷氣，用電量比較少，舊式的冷氣通常是五級能效，就會比較耗電。

至於兩者電費會差多少？King哥解釋，台灣都是2個月算一次電費，如果是一噸的冷氣在房間裡面吹24小時，2個月都不間斷，大約是1000多元；反觀以前五級能效的冷氣，以相同條件吹2個月、24小時都不關，費用就可能飆到5、6千元。

King哥也提醒，如果要長時間吹冷氣，開開關關反而耗電，因為壓縮機啟動需要的電流很高，一來一往耗電量就會飆升，所以建議使用變頻冷氣時可以將溫度設定在26度，然後就不要關了，「這樣才能恆溫，反而才省電」。

不過，台電也曾發文提醒，「網傳出門10小時，變頻冷氣不關更省電？千萬母湯喔！」因為變頻冷氣雖然比較省電，但如果出門10小時不關機，為了維持室內固定溫度，壓縮機仍會持續運轉，「累計下來的用電，還是會比出門關掉冷氣高。」