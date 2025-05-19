僅離偷渡父子檔9.9km！陸男「山東凱哥」登桃園　臉無曬傷成疑點

▲海巡署說明偷渡父子檔以及山東凱哥案。（圖／翻攝自YouTube／海洋委員會海巡署影音頻道）

記者劉人豪／台北報導

大陸網紅「山東凱哥」日前自稱，從福建福州駕駛橡皮艇出海，並且在桃園登陸插五星紅旗，接著又返回大陸引起熱議。對此，海洋委員會海巡署副署長謝慶欽今（19）日指出，該影片經過鑑定沒有偽造，是偷渡或是在地人員擺拍偵辦中，不過就過往經驗偷渡因日曬強烈，通常到案後都會曬傷送醫，但是「山東凱哥」看起來並沒有此狀況。

山東凱哥日前拍影片自稱，5月1日夢到玉皇大帝、海神媽祖賦予他任務，要求他去台灣送一道聖旨。因此，他從福建福州的長樂機場海灘下方海域，駕駛橡皮艇出發，花了9個小時的時間，成功抵達台灣，並將五星紅旗插在灘岸上。



謝慶欽表示，該影片經過鑑定沒有偽造，且確定地點是桃園大園，是偷渡或是在地人員擺拍，海巡署調閱監視器協調移民署還有國防部追查，並報請檢察官偵辦。而該處與2名陸籍宋姓父子搭橡皮艇從福建平潭出發，16日桃園觀音海灘登岸後投案的地點，距離僅約9.9公里。

▲2地點距離約9.9公里。（圖／翻攝自YouTube／海洋委員會海巡署影音頻道）

謝慶欽指出，長樂到大園直線距離95海浬，估計單趟是58.5公升的油，來回要117公升油料，要預備120公升的油才能來回，如果油桶是30公升，山東凱哥帶了4桶，是有可能但非常勉強。

謝慶欽說明，橡皮艇材質跟目標太小有侷限性不容易被雷達偵獲，雷達對於橡皮艇很難分辨，人員辨識沒辦法全天24小時，所以希望引進最新科技設備。並提到依照過去偵辦經驗，偷渡因為日曬強烈，通常都會曬傷送醫，但是山東凱哥看起來並沒有這狀況，雖然影片在網路上曝光沒多久就下架，但是不影響偵查，不排除任何可能深入查證。