罷雙吳連署告急！　朱立倫：還有個人主義就是對不起台北市民

▲朱立倫快閃台北市議會前罷吳活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨反制大罷免，在台北市鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，但成效卻不佳，今（14日）台北市議會國民黨總動員，啟動北市12區車掃，讓各議員宣傳車深入基層宣傳罷免雙吳。國民黨主席朱立倫致詞時呼籲，這時候要看到團結，如果還為小我就是傷害台灣民主，還有個人主義就是對不起台北市民。

朱立倫高喊，這是一場民主保衛戰，退此一步即無死所，不是國民黨存亡，而是台灣民主的存亡，全世界找不到民主國家這樣對在野黨無差別大罷免，這些立委只做錯一件事情，就是得罪總統賴清德、民進黨。

朱立倫說，更可惡的是，執政者掌握司法大刀揮向在野黨，去年是民眾黨，今年輪到國民黨，小案大辦、辦到底無限上綱，不管怎樣株連、牽拖，只要敢罷綠的就關起來，現在從南到北大搜索、大交保、大羈押，產生無限寒蟬效應，過去罷免藍營政治人物案件，如前高雄市長韓國瑜、基隆市長謝國樑，到現在都沒有辦，只准罷藍是什麼民主？似乎在回應國民黨近期因涉幽靈連署案各地黨部遭搜索，而屏東地檢署今日上午也到國民黨屏東縣黨部搜索一事。

朱立倫批，如今司法已經變成鷹犬，今天台北市議長戴錫欽帶領議會同仁，還有罷免吳沛憶領銜人李孝亮，非常勇敢面對司法，現在是連署衝刺關鍵期，今天車隊出發就是要看到大家團結努力，如果這時候還為小我，就是傷害台灣民主，如果還有個人主義，就是對不起台北市民，希望大家共同為台灣民主拚到底。

不過，待朱立倫致詞結束後，原本排定聯訪時間竟遭朱臨時取消，留下的記者拔腿狂奔尾隨朱立倫至電梯口，卻被無情阻擋在外，甚至連一旁的市議員也非常困惑，「主席就這樣走了？」