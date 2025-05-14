　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷雙吳連署告急！　朱立倫：還有個人主義就是對不起台北市民

▲國民黨於台北市議會前舉辦罷吳活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲朱立倫快閃台北市議會前罷吳活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨反制大罷免，在台北市鎖定民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，但成效卻不佳，今（14日）台北市議會國民黨總動員，啟動北市12區車掃，讓各議員宣傳車深入基層宣傳罷免雙吳。國民黨主席朱立倫致詞時呼籲，這時候要看到團結，如果還為小我就是傷害台灣民主，還有個人主義就是對不起台北市民。

朱立倫高喊，這是一場民主保衛戰，退此一步即無死所，不是國民黨存亡，而是台灣民主的存亡，全世界找不到民主國家這樣對在野黨無差別大罷免，這些立委只做錯一件事情，就是得罪總統賴清德、民進黨。

朱立倫說，更可惡的是，執政者掌握司法大刀揮向在野黨，去年是民眾黨，今年輪到國民黨，小案大辦、辦到底無限上綱，不管怎樣株連、牽拖，只要敢罷綠的就關起來，現在從南到北大搜索、大交保、大羈押，產生無限寒蟬效應，過去罷免藍營政治人物案件，如前高雄市長韓國瑜、基隆市長謝國樑，到現在都沒有辦，只准罷藍是什麼民主？似乎在回應國民黨近期因涉幽靈連署案各地黨部遭搜索，而屏東地檢署今日上午也到國民黨屏東縣黨部搜索一事。

朱立倫批，如今司法已經變成鷹犬，今天台北市議長戴錫欽帶領議會同仁，還有罷免吳沛憶領銜人李孝亮，非常勇敢面對司法，現在是連署衝刺關鍵期，今天車隊出發就是要看到大家團結努力，如果這時候還為小我，就是傷害台灣民主，如果還有個人主義，就是對不起台北市民，希望大家共同為台灣民主拚到底。

不過，待朱立倫致詞結束後，原本排定聯訪時間竟遭朱臨時取消，留下的記者拔腿狂奔尾隨朱立倫至電梯口，卻被無情阻擋在外，甚至連一旁的市議員也非常困惑，「主席就這樣走了？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／累計9人到案！威廉14:00綠島搭機北返
快訊／金曲歌后、歌王入圍名單全出爐！主持人認證：死亡之組
快訊／陳零九涉閃兵　警方板橋逮到人了
快訊／黃博石花30多萬　「假裝高血壓」取得免役
快訊／威廉「步入綠島警局到案」　身影曝光
趙麗穎離婚4年爆戀情！　男友是「台灣導演」
快訊／《棒棒堂》李銓認了　砸10萬扮「心血管疾病」閃兵
獨／陳向熙高雄拍戲「警到飯店帶回」　14：00抵新北刑大
快訊／李銓涉閃兵！「首位移送」畫面曝光
快訊／大根在國外！21:30將抵台　警機場等人
快訊／模特兒陳信維到案！　走路雙手插口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批林月琴卸責剴剴案又撈金　鍾沛君：出事漏接就變「被動督導」

世壯運湧多篇抱怨、公務員怨發言人施壓基層　許淑華籲蔣市府調查

朱立倫臨時取消媒體聯訪　洪健益酸：怕丟臉或添加罷免柴火

藍北市議員宣傳車上路成「行動連署站」　力拼罷雙吳二階達標

罷雙吳連署告急！　朱立倫：還有個人主義就是對不起台北市民

國民黨屏東黨部涉「幽靈連署」遭搜　苦主伍麗華回應了

獨／社福惡霸爭議延燒！　社福給議會資料竟遭林月琴電話關切

快閃！朱立倫北市動員「罷雙吳」　臨時取消受訪連議員都傻眼

民眾遭冒名連署罷免吳思瑤　無意罷免卻「被填」2份不同筆跡連署

李孝亮曝罷吳僅收6千份　館長：罷不動吳沛憶是「國民黨大失敗」

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

批林月琴卸責剴剴案又撈金　鍾沛君：出事漏接就變「被動督導」

世壯運湧多篇抱怨、公務員怨發言人施壓基層　許淑華籲蔣市府調查

朱立倫臨時取消媒體聯訪　洪健益酸：怕丟臉或添加罷免柴火

藍北市議員宣傳車上路成「行動連署站」　力拼罷雙吳二階達標

罷雙吳連署告急！　朱立倫：還有個人主義就是對不起台北市民

國民黨屏東黨部涉「幽靈連署」遭搜　苦主伍麗華回應了

獨／社福惡霸爭議延燒！　社福給議會資料竟遭林月琴電話關切

快閃！朱立倫北市動員「罷雙吳」　臨時取消受訪連議員都傻眼

民眾遭冒名連署罷免吳思瑤　無意罷免卻「被填」2份不同筆跡連署

李孝亮曝罷吳僅收6千份　館長：罷不動吳沛憶是「國民黨大失敗」

快訊／演藝圈閃兵案擴大偵辦中　棒棒堂小杰坦承「我也沒當兵」原因曝

金曲獎36／完整入圍名單！蕭煌奇、李榮浩搶歌王 方大同等8年拿評審團獎

男團SpeXial成員也涉逃兵！　經紀公司發聲：還在了解中

快訊／第2波閃兵風暴「累計9人到案」！威廉14:00台東搭機北返

與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

女顧客遭吹風機燙傷控飯店不聞問　福容：拿8千單據索賠20萬

台積電明攻千元！漲30元至999　台股收漲452點

李銓裝「心血管疾病」逃兵！醫推測：拿假心電圖

台南金鑽鳳梨進軍北台灣CitySuper　黃偉哲推爆送禮首選

小客車切西瓜跨線左轉！險撞機車　台南警：確認違規已開罰

【暖心宅宅】有情有義御宅族 比起嗨衝更優先保護老奶奶

政治熱門新聞

即／海地、聖露西亞官員現身北京論壇　外交部回應了

朱立倫罷雙吳快閃　突取消受訪連議員都傻眼

川普突提「統一」　邱毅揭4可能：兌現對中承諾

國安官員爆性騷　國安局火速開鍘：已嚴懲調職！查無主管包庇

快訊／《核管法》修法三讀　核電廠延役最長20年

即／高雄雙罷劫總部突宣布解散

快訊／不法關說最重判5年　刑法修正三讀增妨害司法公正罪

獨／社福惡霸爭議延燒！　社福給議會資料竟遭林月琴電話關切

李孝亮曝罷吳僅收6千份　館長：罷不動吳沛憶是「國民黨大失敗」

30藍委二階連署達標！　送件數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯　

罷吳連署超慘　李孝亮嘆：沒辦法聯繫朱立倫

快訊／第4起罷藍委案連署失敗　罷免謝衣鳯二階連署未達標

川普突提統一？　總統府：未觸及台灣！掌握情勢請國人放心

核管法三讀　朱：國民黨守住台灣經濟防線

更多熱門

相關新聞

國民黨屏東黨部涉「幽靈連署」遭搜　苦主伍麗華回應了

國民黨屏東黨部涉「幽靈連署」遭搜　苦主伍麗華回應了

一階段罷免原民綠委伍麗華案死亡連署近2百份，伍麗華於4月17日由律師陪同到屏東地檢署，告發罷免團體領銜人張芳碩等涉嫌選罷法、偽造文書罪、個資法，屏東檢調今（14日）早搜索國民黨屏東縣黨部。伍麗華受訪時表示，這陣子也有很多族人回報，以證人身分被檢調問話，有的是親人死亡連署，或是個人被冒名連署，檢調應就這些事證追查名冊來源。對於國民黨怒轟司法迫害，伍麗華直言，死亡連署如果是事實，就沒有所謂的司法迫害。

朱立倫罷雙吳快閃　突取消受訪連議員都傻眼

朱立倫罷雙吳快閃　突取消受訪連議員都傻眼

民眾遭冒名連署罷免吳思瑤　無意罷免卻「被填」2份不同筆跡連署

民眾遭冒名連署罷免吳思瑤　無意罷免卻「被填」2份不同筆跡連署

李孝亮曝罷吳僅收6千份　館長：罷不動吳沛憶是「國民黨大失敗」

李孝亮曝罷吳僅收6千份　館長：罷不動吳沛憶是「國民黨大失敗」

揭加入國民黨成罷免領銜人原因　李孝亮：理解母親擔心但不覺得做錯

揭加入國民黨成罷免領銜人原因　李孝亮：理解母親擔心但不覺得做錯

關鍵字：

國民黨朱立倫大罷免吳思瑤大罷免吳沛憶民進黨

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面