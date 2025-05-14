　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

路邊停車7月底前「eTag扣繳」　最高回饋1年全台免費停

▲▼「eTag停車」會員今年7月底前成功代繳路邊停車費，有機會回饋全年路邊停車免費。（圖／遠通電收提供）

▲「eTag停車」會員今年7月底前成功代繳路邊停車費，有機會回饋全年路邊停車免費。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

為擴大智慧停車服務版圖，遠通電收今(14日)宣布，7月31日前申辦「eTag自動儲值」並具備「eTag停車會員」身份，不僅享國道通行費9折優惠，每成功以eTag扣繳路邊停車費一次，即可獲得一次回饋機會，最大獎將回饋1年365天全台路邊停車免費。

根據統計，「eTag停車會員」已達185萬人，uTagGo App會員數亦正式突破400萬，113年全台停車交易達2452萬筆，累積減碳50,036公噸，相當於196座大安森林公園一整年的吸碳量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，只要申辦「eTag停車扣繳」，路邊停車費可自動扣款，免去前往超商列印單據臨櫃繳費、掃描停車單支付或事後上網查詢與補繳的繁瑣流程。搭配uTagGo App的即時扣款推播及停車紀錄查詢功能，可隨時掌握扣款狀態，不必擔心忘記繳費或逾期受罰。

為擴大智慧停車版圖，遠通電收也推出「用得對，365天路邊停車都免費」活動，即日起至2025年7月31日，eTag用戶只需於活動網頁完成登錄，每成功使用「eTag停車扣繳」服務支付路邊停車費一次，即可獲得一次回饋機會，累積次數無上限。特獎每月抽出一名幸運得主，回饋一年份全台路邊停車免費，合計抽出三名；另每月再提供100名回饋uTagGo停車金500元，總共300名。

許耀勳指出，eTag服務已從高速公路收費延伸至全台停車費代扣，自台北市於108年率先導入後，至今已涵蓋全台各縣市。根據去(113)年統計，六都中以高雄市使用量476萬筆居冠，台北市421萬筆次之，台中市則以341萬筆排名第三。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／累計9人到案！威廉14:00綠島搭機北返
快訊／金曲歌后、歌王入圍名單全出爐！主持人認證：死亡之組
快訊／陳零九涉閃兵　警方板橋逮到人了
快訊／黃博石花30多萬　「假裝高血壓」取得免役
快訊／威廉「步入綠島警局到案」　身影曝光
趙麗穎離婚4年爆戀情！　男友是「台灣導演」
快訊／《棒棒堂》李銓認了　砸10萬扮「心血管疾病」閃兵
獨／陳向熙高雄拍戲「警到飯店帶回」　14：00抵新北刑大
快訊／李銓涉閃兵！「首位移送」畫面曝光
快訊／大根在國外！21:30將抵台　警機場等人
快訊／模特兒陳信維到案！　走路雙手插口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

讚王大陸「功在台灣」抓一票　陳沂：不紅的幹嘛學人家閃兵

他驚才5月「薑母鴨掛布條放暑假」　一票人曝老闆超狂副業

藝人閃兵！粉絲卻護航「當兵浪費時間」　網紅支持嚴懲：可惡

中小學上課手機將集中保管　鄭英耀：9月開學實施

開罰行人件數暴增51%　交通部：不是只取締駕駛

有前科不能開計程車　律師嘆「醫性侵病患後卻還繼續執業？」

生日與家人大吵！她買餅乾聽陌生男說「1句話」感動：世界沒那麼壞

世壯運！新北推專屬觀賽好康入場集點抽iPhone16　每日限量送應援毛巾、新北幣

中共7大手法拉攏台灣青年　鄭英耀：國際交流不該只想到中國

【廣編】Solaire Resort宣布羽球天后戴資穎　擔任台灣品牌大使

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

讚王大陸「功在台灣」抓一票　陳沂：不紅的幹嘛學人家閃兵

他驚才5月「薑母鴨掛布條放暑假」　一票人曝老闆超狂副業

藝人閃兵！粉絲卻護航「當兵浪費時間」　網紅支持嚴懲：可惡

中小學上課手機將集中保管　鄭英耀：9月開學實施

開罰行人件數暴增51%　交通部：不是只取締駕駛

有前科不能開計程車　律師嘆「醫性侵病患後卻還繼續執業？」

生日與家人大吵！她買餅乾聽陌生男說「1句話」感動：世界沒那麼壞

世壯運！新北推專屬觀賽好康入場集點抽iPhone16　每日限量送應援毛巾、新北幣

中共7大手法拉攏台灣青年　鄭英耀：國際交流不該只想到中國

【廣編】Solaire Resort宣布羽球天后戴資穎　擔任台灣品牌大使

快訊／演藝圈閃兵案擴大偵辦中　棒棒堂小杰坦承「我也沒當兵」原因曝

金曲獎36／完整入圍名單！蕭煌奇、李榮浩搶歌王 方大同等8年拿評審團獎

男團SpeXial成員也涉逃兵！　經紀公司發聲：還在了解中

快訊／第2波閃兵風暴「累計9人到案」！威廉14:00台東搭機北返

與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

女顧客遭吹風機燙傷控飯店不聞問　福容：拿8千單據索賠20萬

台積電明攻千元！漲30元至999　台股收漲452點

李銓裝「心血管疾病」逃兵！醫推測：拿假心電圖

台南金鑽鳳梨進軍北台灣CitySuper　黃偉哲推爆送禮首選

小客車切西瓜跨線左轉！險撞機車　台南警：確認違規已開罰

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

生活熱門新聞

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

好市多「孩子放電神物」超巨　會員買了：大家對我行注目禮

台日愛吃生魚片種類大不同　過來人曝原因

快訊／10:48嘉義大埔規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

高雄11月大男嬰「低血氧+喘鳴」確診新冠

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

陳大天「要負責炎上鍾明軒」結果被逮

震央出錯「誤發國家級警報」　氣象署：測站密度不平均所致

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

快訊／09:16宜蘭近海規模4.0地震　6縣市有感「最大震度4級」

快訊／南部發生有感地震　估震度4級以上

一堆人中！研究曝「1習慣」害憂鬱、記憶力下降

更多熱門

相關新聞

「eTag停車扣款催繳」是假的！詐騙簡訊狂發　機車族也受害

「eTag停車扣款催繳」是假的！詐騙簡訊狂發　機車族也受害

詐騙猖獗，近來又有詐騙集團假借eTag停車扣款欠費催繳名義，傳送繳費連結騙取民眾信用卡資料並盜刷，連機車車主也受害，遠通電收今(7日)示警並提醒兩大防詐原則，包括「沒有車號」的欠費通知，都是詐騙，另eTag停車扣繳納信用卡帳單，不會有催繳通知。

收「欠繳ETC費用」郵件要小心！一按信用卡秒遭盜刷

收「欠繳ETC費用」郵件要小心！一按信用卡秒遭盜刷

勞動節停車被開單　他傻眼「上面寫例假日開放」

勞動節停車被開單　他傻眼「上面寫例假日開放」

車站委外經營停車費太貴「月漲500元」　台鐵要研擬訂費率上限

車站委外經營停車費太貴「月漲500元」　台鐵要研擬訂費率上限

大阪萬博停車場超空　原因曝

大阪萬博停車場超空　原因曝

關鍵字：

路邊停車eTaguTagGo遠通電收停車費

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面