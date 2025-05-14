路邊停車7月底前「eTag扣繳」　最高回饋1年全台免費停

▲「eTag停車」會員今年7月底前成功代繳路邊停車費，有機會回饋全年路邊停車免費。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

為擴大智慧停車服務版圖，遠通電收今(14日)宣布，7月31日前申辦「eTag自動儲值」並具備「eTag停車會員」身份，不僅享國道通行費9折優惠，每成功以eTag扣繳路邊停車費一次，即可獲得一次回饋機會，最大獎將回饋1年365天全台路邊停車免費。

根據統計，「eTag停車會員」已達185萬人，uTagGo App會員數亦正式突破400萬，113年全台停車交易達2452萬筆，累積減碳50,036公噸，相當於196座大安森林公園一整年的吸碳量。

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遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，只要申辦「eTag停車扣繳」，路邊停車費可自動扣款，免去前往超商列印單據臨櫃繳費、掃描停車單支付或事後上網查詢與補繳的繁瑣流程。搭配uTagGo App的即時扣款推播及停車紀錄查詢功能，可隨時掌握扣款狀態，不必擔心忘記繳費或逾期受罰。

為擴大智慧停車版圖，遠通電收也推出「用得對，365天路邊停車都免費」活動，即日起至2025年7月31日，eTag用戶只需於活動網頁完成登錄，每成功使用「eTag停車扣繳」服務支付路邊停車費一次，即可獲得一次回饋機會，累積次數無上限。特獎每月抽出一名幸運得主，回饋一年份全台路邊停車免費，合計抽出三名；另每月再提供100名回饋uTagGo停車金500元，總共300名。

許耀勳指出，eTag服務已從高速公路收費延伸至全台停車費代扣，自台北市於108年率先導入後，至今已涵蓋全台各縣市。根據去(113)年統計，六都中以高雄市使用量476萬筆居冠，台北市421萬筆次之，台中市則以341萬筆排名第三。