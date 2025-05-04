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51勞動節停車被開單　他PO告示牌「例假日開放停車」！真相曝

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

▲原PO停車被開單。（圖／翻攝自FB爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

五一勞動節，當天全國勞工依勞動基準法規定放假一日。有網友在勞動節當天，將車子停在台北市內湖區港墘路127巷的停車格內，停車格標示寫著「例假日開放停車」，結果遭到警察開罰單，他不解發問「這是正常的嗎？」貼文掀起熱論。

有網友在「爆料公社」發文，貼出警察開出的「逕行舉發違規停車標示單」，違規時間為5月1日下午5時1分，地點在台北市內湖區港墘路127巷。違規事由是違反《道路交通管理處罰條例》第56條1項9款，停車時間不符規定。

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停車格旁的標誌牌寫著，停車時間限制為「早上7時至9時」和「下午5時至晚間8時」禁止停車，但例假日可停。原PO納悶問「五月一日是例假日，我把車子停在停車格內被開罰單，這是正常的嗎？可以申請異議嗎？」

貼文曝光，有網友指出，51勞動節只有勞工放假，不是全國性放假，「5/1是你休假，警察可以沒有休假喔」、「那是你的例假日，又不是我的例假日了」、「公家機關沒休，所以不算例假日」、「先弄清楚例假日，國定假日，特殊假日」、「你的假日並不一定是所有人的假日 」、「例假日指六日及紅色特殊節日，5/1是勞動節，只有勞工放假，又不是全國性放假，你在那裡糾結什麼」。

5月1日的勞動節被《勞動基準法》第37條列為「勞工國定假日」，只有受該《勞基法》保護的勞工可以在這一天休假。然而，其他職業如軍公教人員、醫護人員以及學校教職員等，則需照常上班。此規定意在保護勞工的權益，但對於非《勞基法》保障的工作者，並不適用。

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