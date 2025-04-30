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車站委外經營停車費太貴「月漲500元」　台鐵要研擬訂費率上限

▲▼台鐵汐止站。（圖／台鐵提供）

▲台鐵汐止站委外經營停車場收費調漲。（資料示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵車站所屬停車場大多委託民間業者經營，不過屢遭民眾質疑太貴，其中汐止火車站更是一口氣月漲500元，立法院交通委員會通過臨時提案，台鐵將研擬要求停車場契約應明定費率上限和調整機制。

台鐵車站停車場收費高昂，立委廖先翔表示，台鐵所屬車站停車場多委託民間業者經營，但實務上屢傳停車費用費率過高的爭議，影響民眾通勤意願。為維護民眾權益和確保台鐵公共服務宗旨，交通部應該督導國營台鐵公司研擬訂定費率上限和合理調整機制。

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廖先翔提案舉例，台中車站自112年起，將車站附設停車場委外經營後，月租費大幅調整，高雄新左營車站委外業者於113年調整臨時停車費收費，收費遠高於周邊其他公有停車場；樹林火車站後站停車場為台鐵土地，委外經營後機車停車費年年調漲，收費比前站各停車場更高，引發民眾不滿；台鐵汐止站一樓停車場月繳從3000元漲到3500元，季繳更從8400元漲到9900元，等於一個月多500元。

廖先翔指出，台鐵車站停車場設施雖由民間經營，其土地、建物屬於公共資產，應有合理控管機制，若任由業者自由訂價，恐導致公共財產商業化，民眾被迫承擔高額費用，不符國營事業公益性精神，此類爭議損害民眾權益，也影響台鐵服務形象和使用率，應建立價格合理和透明使用制度。

立法院交通委員會也通過廖先翔的臨時提案，交通部應督導國營台鐵公司研議於「停車場租賃契約」中明文訂定停車收費上限及合理調整公式，並應定期檢討費率合理性，確保公共設施使用不背離公益目的，要求交通部及國營台鐵公司研議與委外業者簽訂「停車場租賃契約」時，應明定費率上限及調整機制。

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