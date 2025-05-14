　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公月賺30萬「全職人妻卻靠爸才能活」！網吵翻：比月收3萬慘

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲全職太太詢問，老公沒給她生活費，是否正常呢？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「這是正常的嗎？」一名人妻心中滿是疑惑，身為全職太太，老公月收高達30萬，卻從未主動提供生活費，導致她結婚後只能依靠自己爸爸每月固定匯錢才能過活。該話題引發全場吵翻，「月收30萬不給錢，比月收3萬慘」、「有孩一定要給，沒小孩就去工作」、「顧孩也是一個職業，老公本來就應該給老婆薪水」。

一名女網友在Dcard透露，她是一名全職太太，而另一半月收高達30萬，卻不曾給過生活費，結婚以來她自己開銷，必須仰賴娘家幫忙，「靠爸爸每個月匯款生活，這樣是正常的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一票網友吵翻，「月收30萬不給錢，比月收3萬慘」、「你結婚是來給人當免費佣人的嗎」、「不正常，你自己去賺，為什麼跟先生還有爸爸拿呢？除非你是顧小孩，那可以跟先生討論看看」、「不如單身算了」、「為什麼要看不起全職媽媽？真是莫名其妙，在家裡照顧小孩也是一個職業，老公本來就應該給老婆薪水」、「全職太太也是要做事的，每天打掃洗衣煮飯這些都是勞動，請人來做也是要錢的，老婆來做就免費了」。

許多人建議，去工作、有經濟能力才有底氣，「去工作，問題就解決了」、「有小孩一定要給，沒小孩就自己出去工作，然後千萬不要生小孩」、「倒不如請外傭或保姆，自己出去工作，保姆還有薪水，你還沒有薪水欸」。

有網友則質疑真實性，「前因後果都不講，只這樣問？你只想聽網友說不正常，對嗎？勸大家不要被帶風向，這背後的故事一定一大串問題」。

說到全職太太話題，最近有網友觀察到「竹科工程師」的12項家庭標配，包括身邊會有個全職顧家太太、至少育有二名子女，住在關新路、竹北的3房房屋，名下有兩輛車，平日到好市多採買家用品，周末到巨城百貨吃大餐，每月跨縣市旅遊，每年2次日本旅遊，小孩大多是念雙語私幼、實驗小學或是明星學校，還會請家教補習，若生女兒才藝學音樂、舞蹈，兒子則著重奧林匹克數學或體育方面。

粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」直言，其實大部分工作的幾年，除了買房困難外，其他條件都蠻正常的，「大概就是中產階級，出國也沒奢華，或許只是剛出社會的朋友可能會覺得達不到而已」，另外，有些女生婚後全職顧家，但也有不少夫妻都在上班。

該話題引發討論，「竹科工程師的夫人其實不少人也是竹科工程師，有的太太賺的比老公還多，全職顧家太太不一定是標配」、「竹科工程師的太太路過，覺得真的誤會太多囉，日子沒那麼好過的，我們的生活也很樸實」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／累計9人到案！威廉14:00綠島搭機北返
快訊／金曲歌后、歌王入圍名單全出爐！主持人認證：死亡之組
快訊／陳零九涉閃兵　警方板橋逮到人了
快訊／黃博石花30多萬　「假裝高血壓」取得免役
快訊／威廉「步入綠島警局到案」　身影曝光
趙麗穎離婚4年爆戀情！　男友是「台灣導演」
快訊／《棒棒堂》李銓認了　砸10萬扮「心血管疾病」閃兵
獨／陳向熙高雄拍戲「警到飯店帶回」　14：00抵新北刑大
快訊／李銓涉閃兵！「首位移送」畫面曝光
快訊／大根在國外！21:30將抵台　警機場等人
快訊／模特兒陳信維到案！　走路雙手插口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

讚王大陸「功在台灣」抓一票　陳沂：不紅的幹嘛學人家閃兵

他驚才5月「薑母鴨掛布條放暑假」　一票人曝老闆超狂副業

藝人閃兵！粉絲卻護航「當兵浪費時間」　網紅支持嚴懲：可惡

中小學上課手機將集中保管　鄭英耀：9月開學實施

開罰行人件數暴增51%　交通部：不是只取締駕駛

有前科不能開計程車　律師嘆「醫性侵病患後卻還繼續執業？」

生日與家人大吵！她買餅乾聽陌生男說「1句話」感動：世界沒那麼壞

世壯運！新北推專屬觀賽好康入場集點抽iPhone16　每日限量送應援毛巾、新北幣

中共7大手法拉攏台灣青年　鄭英耀：國際交流不該只想到中國

【廣編】Solaire Resort宣布羽球天后戴資穎　擔任台灣品牌大使

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

讚王大陸「功在台灣」抓一票　陳沂：不紅的幹嘛學人家閃兵

他驚才5月「薑母鴨掛布條放暑假」　一票人曝老闆超狂副業

藝人閃兵！粉絲卻護航「當兵浪費時間」　網紅支持嚴懲：可惡

中小學上課手機將集中保管　鄭英耀：9月開學實施

開罰行人件數暴增51%　交通部：不是只取締駕駛

有前科不能開計程車　律師嘆「醫性侵病患後卻還繼續執業？」

生日與家人大吵！她買餅乾聽陌生男說「1句話」感動：世界沒那麼壞

世壯運！新北推專屬觀賽好康入場集點抽iPhone16　每日限量送應援毛巾、新北幣

中共7大手法拉攏台灣青年　鄭英耀：國際交流不該只想到中國

【廣編】Solaire Resort宣布羽球天后戴資穎　擔任台灣品牌大使

男團SpeXial成員也涉逃兵！　經紀公司發聲：還在了解中

快訊／第2波閃兵風暴「累計9人到案」！威廉14:00綠島搭機北返

與愛妻性愛激戰「被女兒哭鬧打斷」！　泰男怒打死2歲童棄屍

女顧客遭吹風機燙傷控飯店不聞問　福容：拿8千單據索賠20萬

金曲獎36／完整入圍名單！蕭煌奇、李榮浩搶歌王 方大同等8年拿評審團獎

台積電明攻千元！漲30元至999　台股收漲452點

李銓裝「心血管疾病」逃兵！醫推測：拿假心電圖

台南金鑽鳳梨進軍北台灣CitySuper　黃偉哲推爆送禮首選

小客車切西瓜跨線左轉！險撞機車　台南警：確認違規已開罰

快訊／陳零九涉閃兵「手機一度關機」！　警方板橋逮到人了

她不解「男友在車上聽有聲小說」　網掀共鳴：我另一半也在聽

生活熱門新聞

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

好市多「孩子放電神物」超巨　會員買了：大家對我行注目禮

台日愛吃生魚片種類大不同　過來人曝原因

快訊／10:48嘉義大埔規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

高雄11月大男嬰「低血氧+喘鳴」確診新冠

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

陳大天「要負責炎上鍾明軒」結果被逮

震央出錯「誤發國家級警報」　氣象署：測站密度不平均所致

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

快訊／09:16宜蘭近海規模4.0地震　6縣市有感「最大震度4級」

快訊／南部發生有感地震　估震度4級以上

一堆人中！研究曝「1習慣」害憂鬱、記憶力下降

更多熱門

相關新聞

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

在希臘發生一起匪夷所思的離婚案件，一名結婚12年並育有兩子的女子，竟因為ChatGPT「解讀」了一張杯中咖啡渣照片，懷疑丈夫外遇，最終堅持提出離婚。該事件不僅引發外界對人工智慧角色的討論，也反映出人們對科技過度依賴的潛在風險。

4間房、年賺300萬！科技男「怕相親被看不起」網傻了

4間房、年賺300萬！科技男「怕相親被看不起」網傻了

「友人沒車沒房、月薪4萬」　人夫月薪10萬羨慕了

「友人沒車沒房、月薪4萬」　人夫月薪10萬羨慕了

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

關鍵字：

全職太太人妻生活費老公月薪

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面