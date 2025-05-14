老公月賺30萬「全職人妻卻靠爸才能活」！網吵翻：比月收3萬慘

▲全職太太詢問，老公沒給她生活費，是否正常呢？（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這是正常的嗎？」一名人妻心中滿是疑惑，身為全職太太，老公月收高達30萬，卻從未主動提供生活費，導致她結婚後只能依靠自己爸爸每月固定匯錢才能過活。該話題引發全場吵翻，「月收30萬不給錢，比月收3萬慘」、「有孩一定要給，沒小孩就去工作」、「顧孩也是一個職業，老公本來就應該給老婆薪水」。

一名女網友在Dcard透露，她是一名全職太太，而另一半月收高達30萬，卻不曾給過生活費，結婚以來她自己開銷，必須仰賴娘家幫忙，「靠爸爸每個月匯款生活，這樣是正常的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一票網友吵翻，「月收30萬不給錢，比月收3萬慘」、「你結婚是來給人當免費佣人的嗎」、「不正常，你自己去賺，為什麼跟先生還有爸爸拿呢？除非你是顧小孩，那可以跟先生討論看看」、「不如單身算了」、「為什麼要看不起全職媽媽？真是莫名其妙，在家裡照顧小孩也是一個職業，老公本來就應該給老婆薪水」、「全職太太也是要做事的，每天打掃洗衣煮飯這些都是勞動，請人來做也是要錢的，老婆來做就免費了」。

許多人建議，去工作、有經濟能力才有底氣，「去工作，問題就解決了」、「有小孩一定要給，沒小孩就自己出去工作，然後千萬不要生小孩」、「倒不如請外傭或保姆，自己出去工作，保姆還有薪水，你還沒有薪水欸」。

有網友則質疑真實性，「前因後果都不講，只這樣問？你只想聽網友說不正常，對嗎？勸大家不要被帶風向，這背後的故事一定一大串問題」。

說到全職太太話題，最近有網友觀察到「竹科工程師」的12項家庭標配，包括身邊會有個全職顧家太太、至少育有二名子女，住在關新路、竹北的3房房屋，名下有兩輛車，平日到好市多採買家用品，周末到巨城百貨吃大餐，每月跨縣市旅遊，每年2次日本旅遊，小孩大多是念雙語私幼、實驗小學或是明星學校，還會請家教補習，若生女兒才藝學音樂、舞蹈，兒子則著重奧林匹克數學或體育方面。

粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」直言，其實大部分工作的幾年，除了買房困難外，其他條件都蠻正常的，「大概就是中產階級，出國也沒奢華，或許只是剛出社會的朋友可能會覺得達不到而已」，另外，有些女生婚後全職顧家，但也有不少夫妻都在上班。

該話題引發討論，「竹科工程師的夫人其實不少人也是竹科工程師，有的太太賺的比老公還多，全職顧家太太不一定是標配」、「竹科工程師的太太路過，覺得真的誤會太多囉，日子沒那麼好過的，我們的生活也很樸實」。