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「友人沒車沒房、月薪4萬」　人夫月薪10萬羨慕了！崩潰曝開銷

▲▼ 孝親費,零用錢,人夫,開銷。（圖／記者劉維榛攝）

▲月薪10萬人夫，反而羨慕單身月賺4萬的友人。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「已婚的你，是不是也有同感？」一名網友透露，原本以為朋友「月薪10萬、五子登科」，生活肯定過得很風光，沒想到一聊才知道，對方一肩扛起房貸、孝親費、教育開銷，搞得喘不過氣。反觀另一位單身40多歲、月薪僅4萬的朋友，沒車沒房跟父母住，似乎活得輕鬆自在。

一名網友在PTT表示，朋友是標準的「人生勝利組」，有房有車有家庭，月薪也有10萬上下，照理說應該是令人稱羨的對象。

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不過那天餐敘，朋友坦言，每月要扛下房貸、車貸、孝親費與孩子教育費，把他壓得有點喘不過氣來。

聊著聊著，該位友人反而羨慕另一位單身友人的愜意生活，年過40多歲、月薪4萬左右、沒車沒房，目前與爸媽同住。友人更嘆道，儘管他薪水多了2倍以上，但金錢的運用與經濟的寬裕程度，可能還不如對方，

對此，原PO聽完也頗有感觸，好奇拋問「不曉得已婚的你，是不是也有同感？羨慕單身者？至於單身的你，會不會覺得月薪4、5萬就非常夠用？」

底下網友熱議，「以錢的運用靈活度來說，單身一定比結婚自由啊，更別說還有小孩」、「只是在抱怨而已，除非賺更多或離婚，不然想要自由用錢就是個笑話」、「關鍵是小孩吧」、「聽不出來他是在炫耀嗎」、「已婚也可以沒小孩，我老公也沒養我」、「40幾歲月薪4萬其實也滿慘的」、「我不覺得是炫耀，我看已婚男同事都愁眉苦臉的，還叫單身的不要想不開去結婚」。

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