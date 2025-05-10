殯葬業人妻偷吃同行！「火化場公廁當砲房」　鹹濕對話被尪抓包

▲一名從事殯葬業的女子，與同業的男子發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

屏東一名男子阿強（化名）與妻子小詩（化名）結婚多年，2人都從事殯葬禮儀行業，怎料小詩竟在外討客兄，與男子龍哥（化名）發生親密關係，更是相約在火化場的無障在廁所發生性行為，氣得阿強提告求償200萬元。屏東地院審理後，判龍哥須賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿強與小詩結婚以後，都從事殯葬禮儀行業，龍哥同樣也是行業人員，雙方偶爾會在高雄的火化場、殯儀館等地點相遇。2023年8月間，小詩的行蹤突然變得怪異，出現藉口外出、晚歸或夜不歸宿的現象，阿強心生疑慮，於是私下開始追查，沒想到竟抓包嬌妻與龍哥有染。

阿強得知遭到嬌妻背叛，氣得找龍哥攤牌，雙方2023年8月間達成和解，隔一個月簽下了和解書，約定龍哥賠償20萬元，並且不得再與小詩有任何接觸，一旦違反的話，就要支付100萬元懲罰性違約金，若是情節重大，則要賠償500萬元。

怎料龍哥簽下和解書以後，還是私下跟小詩有來往，小詩不但主動發送全身赤裸的照片，被龍哥要求「多發一點」以後，更是直接照做，拍下更露骨的照片。

▲一名從事殯葬業的女子，與同業的男子發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pexels）



此外，雙方的對話同樣十分色情，小詩毫不吝嗇地稱讚龍哥「很粗」，更是不斷開口討論與性愛相關的話題，還相約在高雄某處火化場的無障礙廁所碰面、發生性關係，不過因為「你太大，進不來」、「剛剛有點撐開」而作罷。

阿強得知又遭嬌妻背叛，頓時感到怒不可遏，龍哥明明已經簽署了和解書，答應不再與妻子往來，卻又不斷透過通訊軟體，與妻子傳送鹹溼的對話、照片，氣得他將龍哥告上法院，求償200萬元。

對此，龍哥則辯稱，他先前已支付20萬給阿強，且從這些訊息、照片來看，雖然有性暗示內容，但並沒有其他證據，能夠證明他與小詩發生性關係等違反和解書情節重大的情形，阿強的求償金額明顯過高，應酌減至30萬元。

屏東地院審理後，衡量全案的情況，以及雙方的社會、經濟條件，加上先前雙方所簽署的和解書內容，最終判龍哥須賠償30萬元，全案仍可上訴。