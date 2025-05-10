　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殯葬業人妻偷吃同行！「火化場公廁當砲房」　鹹濕對話被尪抓包

▲▼出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名從事殯葬業的女子，與同業的男子發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

屏東一名男子阿強（化名）與妻子小詩（化名）結婚多年，2人都從事殯葬禮儀行業，怎料小詩竟在外討客兄，與男子龍哥（化名）發生親密關係，更是相約在火化場的無障在廁所發生性行為，氣得阿強提告求償200萬元。屏東地院審理後，判龍哥須賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿強與小詩結婚以後，都從事殯葬禮儀行業，龍哥同樣也是行業人員，雙方偶爾會在高雄的火化場、殯儀館等地點相遇。2023年8月間，小詩的行蹤突然變得怪異，出現藉口外出、晚歸或夜不歸宿的現象，阿強心生疑慮，於是私下開始追查，沒想到竟抓包嬌妻與龍哥有染。

阿強得知遭到嬌妻背叛，氣得找龍哥攤牌，雙方2023年8月間達成和解，隔一個月簽下了和解書，約定龍哥賠償20萬元，並且不得再與小詩有任何接觸，一旦違反的話，就要支付100萬元懲罰性違約金，若是情節重大，則要賠償500萬元。

怎料龍哥簽下和解書以後，還是私下跟小詩有來往，小詩不但主動發送全身赤裸的照片，被龍哥要求「多發一點」以後，更是直接照做，拍下更露骨的照片。

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名從事殯葬業的女子，與同業的男子發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pexels）

此外，雙方的對話同樣十分色情，小詩毫不吝嗇地稱讚龍哥「很粗」，更是不斷開口討論與性愛相關的話題，還相約在高雄某處火化場的無障礙廁所碰面、發生性關係，不過因為「你太大，進不來」、「剛剛有點撐開」而作罷。

阿強得知又遭嬌妻背叛，頓時感到怒不可遏，龍哥明明已經簽署了和解書，答應不再與妻子往來，卻又不斷透過通訊軟體，與妻子傳送鹹溼的對話、照片，氣得他將龍哥告上法院，求償200萬元。

對此，龍哥則辯稱，他先前已支付20萬給阿強，且從這些訊息、照片來看，雖然有性暗示內容，但並沒有其他證據，能夠證明他與小詩發生性關係等違反和解書情節重大的情形，阿強的求償金額明顯過高，應酌減至30萬元。

屏東地院審理後，衡量全案的情況，以及雙方的社會、經濟條件，加上先前雙方所簽署的和解書內容，最終判龍哥須賠償30萬元，全案仍可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
八點檔女星前夫驟逝！　許效舜悲曝內幕
誤將警車當 Uber嗆「犯什麼法」　醉男控警害腦震盪
殯葬業人妻偷吃同行！火化場公廁當砲房
快訊／小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲
派翠克曝10多年前與大S緣分！　小S驚訝「我都不知道」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

通緝犯拒絕攔查襲警！勇警全副武裝「拔腿狂追」開槍逮捕他

殯葬業人妻偷吃同行！「火化場公廁當砲房」　鹹濕對話被尪抓包

國家基礎建設遭竊！台電被偷走3條高壓電纜　警拘4人全收押

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡...家屬接死訊崩潰

誤將警車當 Uber嗆「犯什麼法」　22歲醉男控警執法過當害腦震盪

藏雙刀誘殺18歲前女友！她為帶回寵物鼠送命　友人隨行來不及救

新竹某科技園區主管墜樓亡！今晚舉辦淨煞法會　行進路線曝光

幼小父母離異！男遺產申報冒「40年沒碰過面弟弟」　急做DNA鑑定

快訊／台中24歲男求復合！18歲前女友胸背中刀滿地血　搶救無效亡

嫌開怪手太累轉當車手　桃園男台中取款被逮.....結果倒貼4千元

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

通緝犯拒絕攔查襲警！勇警全副武裝「拔腿狂追」開槍逮捕他

殯葬業人妻偷吃同行！「火化場公廁當砲房」　鹹濕對話被尪抓包

國家基礎建設遭竊！台電被偷走3條高壓電纜　警拘4人全收押

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡...家屬接死訊崩潰

誤將警車當 Uber嗆「犯什麼法」　22歲醉男控警執法過當害腦震盪

藏雙刀誘殺18歲前女友！她為帶回寵物鼠送命　友人隨行來不及救

新竹某科技園區主管墜樓亡！今晚舉辦淨煞法會　行進路線曝光

幼小父母離異！男遺產申報冒「40年沒碰過面弟弟」　急做DNA鑑定

快訊／台中24歲男求復合！18歲前女友胸背中刀滿地血　搶救無效亡

嫌開怪手太累轉當車手　桃園男台中取款被逮.....結果倒貼4千元

M4晶片Macbook Air開箱簡評！天藍色太美、運算速度有感大提升

OH MY GIRL出道10年「2成員不續約」！公司聲明：仍會以完全體活動

「北影新人」陳泰河再奪金穗最佳演員　楊雅喆盛讚：台灣另類爆款情聖

「辱華音檔」李凱馨喊冤！官媒不甩開轟：吃中國飯砸中國鍋絕不容忍

勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

一線女星國外秘生子！《三十而已》江疏影遭點名　工作室「呵呵」冷回

通緝犯拒絕攔查襲警！勇警全副武裝「拔腿狂追」開槍逮捕他

快訊／烏克蘭宣布將停火30天！歐4國及川普合體施壓　俄不遵守就制裁

殯葬業人妻偷吃同行！「火化場公廁當砲房」　鹹濕對話被尪抓包

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

社會熱門新聞

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡

殯葬業人妻偷吃同行！火化場公廁當砲房

傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因

網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

即／台中18歲女遭前男友水果刀猛刺　搶救無效亡

林口養生館偷拍真相曝　至少10女受害

即／台中女遭前男友持刀刺胸無生命跡象

更多熱門

相關新聞

科技董娘外遇激戰3次　他傳DIY照慘了

科技董娘外遇激戰3次　他傳DIY照慘了

一名科技公司董事長意外發現妻子A女與男子阿哲（化名）發生婚外情，兩人不僅互傳煽情訊息，阿哲還曾傳送裸露下體的照片及性愛影片給妻子，兩人至少發生過3次性行為，憤而決定提告求償100萬元。台北地院法官日前審理之後，判阿哲應賠償人夫30萬元較為適當。

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

小三曬吻照放閃　他手機露餡成鐵證

小三曬吻照放閃　他手機露餡成鐵證

夫外遇酒店女　妻見露骨對話心碎提告

夫外遇酒店女　妻見露骨對話心碎提告

小三放閃人夫PO擁吻照　正宮怒討百萬

小三放閃人夫PO擁吻照　正宮怒討百萬

關鍵字：

殯葬人妻火化場出軌婚外情

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪曝「大S拔掉呼吸器前最後對話」又被罵

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

男後腦杓長出12公分「惡魔角」　醫生也傻眼

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！她出手提告

殯葬業人妻偷吃同行！火化場公廁當砲房

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面