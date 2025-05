黃仁勳現身沙烏地阿拉伯　同框川普、沙國王儲

▲沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼迎接川普,探討美沙共同發展計畫,尤其是AI領域。(圖/路透)

記者柯沛辰/綜合報導

輝達執行長黃仁勳19日將在台北國際電腦展COMPUTEX發表演講,但妻女12日率先抵台,未見他伴隨左右,引發外界猜測。如今動向曝光,黃仁勳在台灣時間13日晚間6點多現身沙烏地阿拉伯王宮,不僅與美國總統川普同框,還與沙國王儲會面交談,掀起關注。

川普13日搭乘空軍一號飛抵沙烏地阿拉伯首都利雅德,參加沙美投資會議,並與沙烏地王儲穆罕默德沙爾曼(Mohammad bin Salman)會面,隨行一同午宴的除了財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick),還包括馬斯克、黃仁勳、阿特曼等美國商界巨頭,現場身價驚人。

最新曝光畫面顯示,黃仁勳在川普引領下,與王儲沙爾曼親切交談,3人同框氣氛熱絡。按照預計,黃仁勳將與川普一同午宴,隨後在台灣時間7點40分出席AI前景研討會,並以「人工智慧與新興技術」為題發表演說。

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman met with Nvidia CEO Jensen Huang today as part of the US-Saudi Investment Forum.



With talks heating up on advanced chips and AI infrastructure, the meeting signals Saudi Arabia’s serious push to become a global tech and data powerhouse… pic.twitter.com/E51ZSVfLgp