黃仁勳現身沙烏地阿拉伯　同框川普、沙國王儲

▲沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼迎接川普，探討美沙共同發展計畫，尤其是AI領域。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

輝達執行長黃仁勳19日將在台北國際電腦展COMPUTEX發表演講，但妻女12日率先抵台，未見他伴隨左右，引發外界猜測。如今動向曝光，黃仁勳在台灣時間13日晚間6點多現身沙烏地阿拉伯王宮，不僅與美國總統川普同框，還與沙國王儲會面交談，掀起關注。

川普13日搭乘空軍一號飛抵沙烏地阿拉伯首都利雅德，參加沙美投資會議，並與沙烏地王儲穆罕默德沙爾曼（Mohammad bin Salman）會面，隨行一同午宴的除了財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），還包括馬斯克、黃仁勳、阿特曼等美國商界巨頭，現場身價驚人。

最新曝光畫面顯示，黃仁勳在川普引領下，與王儲沙爾曼親切交談，3人同框氣氛熱絡。按照預計，黃仁勳將與川普一同午宴，隨後在台灣時間7點40分出席AI前景研討會，並以「人工智慧與新興技術」為題發表演說。

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman met with Nvidia CEO Jensen Huang today as part of the US-Saudi Investment Forum.



With talks heating up on advanced chips and AI infrastructure, the meeting signals Saudi Arabia’s serious push to become a global tech and data powerhouse… pic.twitter.com/E51ZSVfLgp — Smashi (@smashibusiness) May 13, 2025

另外，這次受邀沙美投資會議的，還有全球首富馬斯克、OpenAI執行長阿特曼、亞馬遜執行長賈西、Uber執行長科斯羅薩西、Google母公司Alphabet投資長波拉特等AI業界名人。

川普這趟中東之旅為期4天，目的是與沙爾曼討論美沙共同投資發展計畫，在沙國欲致力發展AI領域的前景下，探討沙國是否可能取得更多先進晶片。

▼特斯拉創辦人馬斯克也在利雅德皇家宮廷與沙國王儲碰面。（圖／路透）