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黃仁勳現身沙烏地阿拉伯　同框川普、沙國王儲

▲▼沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）會見了川普。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼迎接川普，探討美沙共同發展計畫，尤其是AI領域。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

輝達執行長黃仁勳19日將在台北國際電腦展COMPUTEX發表演講，但妻女12日率先抵台，未見他伴隨左右，引發外界猜測。如今動向曝光，黃仁勳在台灣時間13日晚間6點多現身沙烏地阿拉伯王宮，不僅與美國總統川普同框，還與沙國王儲會面交談，掀起關注。

川普13日搭乘空軍一號飛抵沙烏地阿拉伯首都利雅德，參加沙美投資會議，並與沙烏地王儲穆罕默德沙爾曼（Mohammad bin Salman）會面，隨行一同午宴的除了財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），還包括馬斯克、黃仁勳、阿特曼等美國商界巨頭，現場身價驚人。

最新曝光畫面顯示，黃仁勳在川普引領下，與王儲沙爾曼親切交談，3人同框氣氛熱絡。按照預計，黃仁勳將與川普一同午宴，隨後在台灣時間7點40分出席AI前景研討會，並以「人工智慧與新興技術」為題發表演說。

另外，這次受邀沙美投資會議的，還有全球首富馬斯克、OpenAI執行長阿特曼、亞馬遜執行長賈西、Uber執行長科斯羅薩西、Google母公司Alphabet投資長波拉特等AI業界名人。

川普這趟中東之旅為期4天，目的是與沙爾曼討論美沙共同投資發展計畫，在沙國欲致力發展AI領域的前景下，探討沙國是否可能取得更多先進晶片。

▼特斯拉創辦人馬斯克也在利雅德皇家宮廷與沙國王儲碰面。（圖／路透）

▲▼特斯拉創辦人馬斯克和輝達執行長黃仁勳在利雅德皇家宮廷迎接沙烏地阿拉伯王儲。（圖／路透）

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