快訊／美中關稅戰休兵！中國國務院正式公告：明起對美關稅降至10%

▲中美在瑞士日內瓦經貿談判中達成共識，關稅戰暫時休兵。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

中美12日在日內瓦會談達成共識，雙方相互免去24％的對等關稅，暫時休兵90天，維持10%基準稅率，並各自取消91％的反制性關稅。對此，中國國務院關稅稅則委員會13日晚間正式宣布，自14日12時01分起，對美加徵關稅由34%調整為10%，在90天內暫停實施24％關稅。

在談判前，美國對中國進口商品收取145％高額關稅，包括20％芬太尼關稅、34％對等關稅、91％報復性反制關稅；中國對美國進口商品則加徵125％關稅，包括34％對等關稅、91％反制關稅。

如今談判達成共識，美國對中進口商品，仍保留20％芬太尼關稅，但暫停24％對等關稅90天，僅留存10％，先前的91％報復性反制關稅取消，所以協議後對中關稅30％。

中國對美國關稅部分，暫停24％對等關稅90天，僅保留10％，先前的91％報復性反制關稅取消，所以對協議後對美關稅10％。同時，中方也同意暫停或取消自4月以來陸續啟動的非關稅反制手段。

中國國務院批准後，由下轄關稅稅則委員會公告，自5月14日12時01分起，調整對美加徵關稅稅率，由34％調整為10％，在90天內暫停實施24％的對美加徵關稅稅率。

另外，停止實施《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》和《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》。

關稅稅則委員會表示，這次中美大幅降低雙邊關稅水平，符合兩國生產者和消費者的期待，有利於中美兩國經貿往來，有利於全球經濟。