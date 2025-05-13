剴剴案還查出2受虐童　許淑華批北市訪視流程、機制失靈

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

男童剴剴遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死，本案經過3週的密集審理後，台北地方法院國民法官今（13日）宣判，姊姊劉彩萱無期徒刑、妹妹劉若琳18年徒刑，可上訴。對此，台北市議員許淑華說，台北地檢署在追查的過程中，另外查出2名幼童受虐，台北市政府卻拖延整整3個月才開罰；她並指台北市政府，3次錯失挽救小小生命的機會。

劉彩萱（56歲）和劉若琳（53歲）兩人皆為有照保母，劉彩萱2023年9月1日起，受兒福聯盟轉介，以每日1千元酬勞在家全日託育等候媒介收養家庭的剴剴。但姊妹倆涉綑綁剴剴身體對折如大蝦、用布巾包覆全身似木乃伊，塞進床櫃縫隙或水桶裡，更命剴剴整天戴口罩甚至遮住雙眼，外加打腳底、掐耳朵、臭罵「雞掰」等語。

台北地檢署去年4月18日起訴劉氏姊妹涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死、對被害人施以凌虐因而致人於死，以及成年人故意對兒童傷害致死等3大罪嫌，法定最重可判無期徒刑，檢方並痛批劉氏姊妹犯行「令人髮指、人神共憤」。

許淑華表示，剴剴案今天宣判，北檢查出案外案另有2名幼童受虐，但蔣萬安市府卻拖延整整3個月才開罰。該2名幼童自2023年4月開始收托，其中一位同樣由兒福聯盟媒介照顧，而剴剴於同年9月收托；到案件爆發為止，台北市社會局居托中心訪視員，曾「3度家訪」，每一次都沒有察覺異狀。

許淑華說，到了今年1月，北檢將2名幼童的案外案依凌虐等罪起訴，台北市政府於剴剴過世1年後、案外案爆發3個月後，直到今年4月30日，才開罰劉姓嫌犯保母60萬元。

「蔣萬安的藉口是檢調搜查時有文件被帶走了。」許淑華說，根據北檢證據顯示，本案與劉姓保母同住的外籍移工，是關鍵證人。但北市府3度家訪，居然都沒有把握機會與該名移工訪談，「也就是說，台北市政府3次錯失挽救小小生命的機會」。

許淑華認為，這起案外案顯示出台北市政府、社會局、居托中心負責本案的訪視員，以及訪視流程與機制，從上到下全面失靈。無論是剴剴案，以及案外案，台北市政府、兒福聯盟，都必須負起最大的行政責任，「我會繼續追查，絕對不會讓台北市幼兒的安全，被官僚把戲弄到不了了之」。