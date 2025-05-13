30藍委二階連署達標！　送件數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯　

藍營名嘴黃揚明12日稱綠委林月琴不僅擔任2民間團體職務，獲得中央部會百萬標案。而林月琴發出4點聲明強調「這多是幾年來延續性的計畫，早在擔任立委前就持續執行」。對此，黃揚明質疑，林月琴可以繼續做董事立委，「民進黨的朋友打吳春城的時候，可不是這麼安靜的啊！」對此，林月琴今（13日）受訪時再表示，自己不是審查委員也未曾關說，家屬、親人也沒有在這兩個單位擔任任何職務，更沒有立法圖利自己，也呼籲黃先生不要潑政治髒水。