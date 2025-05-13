30藍委二階連署達標！　送件數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯　

▲30名藍委罷免案第二階段達標。（圖／記者郭運興製圖）
記者郭運興／台北報導
全台大罷免二階連署進入倒數階段，目前35件泛藍立委罷免案，除了基隆林沛祥連署截止日為5月23日外，其餘34位泛藍立委連署皆已截止，總計有30位藍委達標完成送件，其中雙北、桃園、台中更出現「全壘打」狀況。
根據資料，在30位藍委罷免案中，全國送件數最高是新北洪孟楷5萬4888件、第二名台中黃健豪5萬4451件、第三名新竹市鄭正鈐5萬3131件、第四名桃園牛煦廷4萬8788件、第五名台中羅廷瑋4萬6276件。
至於全國連署達成率前5高分別是，第一名徐巧芯175%、第二名傅崐萁169%、羅廷瑋169%、第三名王鴻薇165%、第四名羅智強156%、第五名鄭正鈐150%。《ETtoday新聞雲》特別整理本次罷免30位藍委二階連署送件數與達成率，供讀者參考。
台北5件罷免案：
「徐巧芯」送件4萬1201份、達成率175%。
「王鴻薇」送件4萬5818份、達成率165%。
「羅智強」送件3萬6398份、達成率156%。
「李彥秀」送件4萬5183份、達成率142%。
「賴士葆」送件3萬4040份、達成率137%。
新北6件罷免案：
「洪孟楷」送件5萬4888份、達成率142%。
「葉元之」送件3萬2236份、達成率138%。
「廖先翔」送件3萬6744份、達成率138%。
「張智倫」送件3萬6140份、達成率125%。
「林德福」送件2萬9474份、達成率123%。
「羅明才」送件3萬4076份、達成率115%。
桃園6件罷免案：
「牛煦庭」送件4萬8788份、達成率143%。
「萬美玲」送件4萬1137份、達成率135%。
「涂權吉」送件4萬1337份、達成率133%。
「魯明哲」送件3萬6316份、達成率120%。
「邱若華」送件3萬3233份、達成率117%。
「呂玉玲」送件3萬2062份、達成率114%。
台中6件罷免案：
「羅廷瑋」送件4萬6276份、達成率169%。
「黃健豪」送件5萬4451份、達成率149%。
「廖偉翔」送件4萬6250份、達成率140%。
「顏寬恒」送件3萬3099份、達成率109%。
「江啟臣」送件2萬2776份、達成率108%。
「楊瓊瓔」送件2萬6775份、達成率102%。
竹投4件罷免案：
「鄭正鈐」送件5萬3131份、達成率150%。
「林思銘」送件2萬6414份、達成率114%。
「游灝」送件2萬3238份、達成率120%。
「馬文君」送件2萬0748份、達成率111%。
雲林花蓮台東3件罷免案：
「丁學忠」送件3萬8087份、達成率138%。
「傅崐萁」送件3萬2777份、達成率169%。
「黃建賓」送件1萬6651份、達成率144%。
▼罷團第二階段連署繳出30位藍委連署達標的成績。（圖／記者林敬旻攝）
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