遭酸通告費輕鬆賺！四叉貓反擊：館長靠罵賴清德「無腦賺400萬」

▲四叉貓嗆館長直播罵賴清德就進帳400萬元抖內。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

5月迎來報稅季，網紅四叉貓（劉宇）日前公開報稅單，自曝過去一年光是《三立》電視台的通告費就進帳45萬元，遭網紅館長（陳之漢）嘲諷「很好賺」。四叉貓今（12）日反嗆館長，怎不提自己直播只罵總統賴清德，去年就賺進400多萬元抖內？

四叉貓先前曬出報稅單，說因為國民黨立委徐巧芯跟前民眾黨主席柯文哲的助攻，去年賺了很多通告費，其中以《三立》電視台45.3萬元通告費最多，《壹傳媒》則領到11.6萬元，遭館長在直播上嘲諷「很好賺、輕鬆賺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲四叉貓曬出報稅單說去年賺了很多通告費，其中以《三立》電視台45.3萬元通告費最多，《壹傳媒》則領到11.6萬元。（翻攝自四叉貓臉書）

四叉貓今日發文反擊表示「這年頭乖乖報稅的人還要被嘲笑是怎樣？」反嗆館長怎麼不說自己只要開直播用髒話問候賴清德，去年就賺到400多萬元抖內，且完全不用成本，狠酸「只要顏色對了，沒有內容的直播也能無腦賺耶！」

根據網路統計平台「Playboard」最新資料，過去一年台灣YouTube抖內排行，館長目前以490多萬元居冠，其次為名嘴朱學恒創立的「萬事通事務所」，共收到397萬元抖內，社民黨北市議員苗博雅則排在第三，去年有近300萬元抖內。



更多鏡週刊報導

美中貿易談判落幕「取得重大進展」 雙方將發表聯合聲明

明起夏天露臉！鋒面減弱下半天降雨趨緩 一圖看懂一週天氣

「我會在土耳其等普丁」 澤倫斯基籲停火30天進行談判：希望俄羅斯人別再找藉口