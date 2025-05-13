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美中互降關稅「消費者有感嗎？」　5大QA一次看

▲▼新冠病毒,法國尼斯居民在超市戴口罩購物。（圖／路透）

▲美中貿易戰可望緩解，外媒專文解析對美國消費者的影響。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美中大幅互降關稅後，貿易戰是否有望緩解？《華盛頓郵報》整理出5大關鍵問答，解析目前局勢對美國消費者的影響。

事實上，對於美國消費者而言，大多數中國商品的關稅，仍將落在40%至60%之間，包括川普今年與第1任期實施的關稅。儘管如此，還是比原本的145%好多了，不僅企業鬆了一口氣，股市也顯著回彈。

Q1：對中關稅下降，是否能夠避免缺貨潮？

A1：是的，而且這是一個好消息。

零售商與製造商正在重啟過去5周左右幾乎暫停的出貨流程，並在90天的美中談判緩衝期內，搶著囤積商品。儘管因為從中國抵達美西港口的貨船數量減少，仍可能出現一些商品短缺，但貨架不會像許多人擔心的那樣「空空如也」。零售商們也表示，原本預計今年夏天以後會出現的最嚴重短缺狀況，很可能已經被避免了。

▼消費者最關心物價是否還會上漲。（示意圖／CFP）

▲▼日本省錢達人透露，在超市購物時一定要先擬「購物清單」。（圖／朱晨曦(日本分社)／中新社／視覺中國）

Q2：物價還會上漲嗎？

A2：隨著企業把更高成本轉嫁給消費者，物價已經開始小幅上漲。經濟學家預期，儘管中國商品關稅暫時獲得喘息，未來幾周物價仍會繼續上調。

一項估計顯示，整體而言，美國人現在面臨的所有進口商品實際關稅稅率約為17.8%。根據耶魯大學預算實驗室，這已經比上周的28%低了許多，但仍是1934年以來的最高稅率。他們預期，由於關稅影響，鞋類價格將上漲15%，衣服價格將上漲14%，汽車價格將上漲9%。

此外，川普政府也決定，對來自中國大陸與香港的小包裹，取消800美元以下商品免關稅的「最低限度」豁免，導致這些進口商品面臨120%關稅，或每件包裹100美元的郵寄費用，促使Shein等平價服飾品牌，在最近幾周宣布漲價。

Q3：食品和汽油價格呢？

A3：美國人遭受嚴重通膨打擊，食品及燃料價格5年內上漲逾25%。川普上任後，這些成本持續緩慢上升，一部分是因為政府對所有商品徵收10%關稅，包括來自加拿大與墨西哥的商品。

不過，美國與中國達成的協議，不太可能對食品或天然氣成本，產生太大影響。相反地，在主要由中國生產的其他產品類別，例如電子產品、機械產品、玩具、運動器材、家具和服飾，消費者恐仍將面臨大幅漲價。

▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

Q4：還會出現更多關稅變化嗎？

A4：關稅一直是川普的優先要務，儘管美中大幅互降關稅，被視為2國願意妥協、很有希望的跡象，但接下來會發生什麼事，就不太清楚了。企業老闆們表示，這種不確定性，讓他們很難釐清如何進行下一步，儘管一些企業恢復從中國出貨，其他企業仍在觀望，關稅是否可能進一步下調。

Q5：經濟是否已經脫離危機？

A5：隨著投資人對於關稅削減表達歡迎，股市也於12日飆漲，但整體經濟前景依然不明朗。與關稅相關的恐慌，對美國經濟帶來壓力，企業搶著在未來90天囤積進口商品，也可能讓前景複雜化，因為貿易逆差會拖累經濟。

不過，經濟學家12日修改了經濟成長預測，宣稱與中國貿易關係改善，可以減少美國經濟動盪。牛津經濟研究院（Oxford Economics）最新預期，美國今年經濟成長將達1.3%，比先前預測的1.2%略高。

不過，如果沒有關稅、供應鏈問題、揮之不去的不確定性，成長將會更快，目前則是「顯著」放緩。該機構經濟學家史威特（Ryan Sweet）說，「從現在到明年初，經濟衰退風險將會提高」。

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關鍵字：

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