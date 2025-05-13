詐欺通緝犯衝泰國淪豬仔！遭凌虐跳窗逃雙腿慘斷　警跨國救回

▲岳姓男子因詐欺案遭通緝，竟也遭詐騙赴泰打工淪為「豬仔」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

岳姓男子因詐欺案件遭法院通緝，卻又被詐欺集團以高薪等話術誘導，赴泰國曼谷後從事詐欺犯罪，怎料不堪對方私行拘禁、毆打脅迫，曾跳樓逃逸導致雙腿骨折，經集集警分局專案小組積極營救，日前終於讓岳男順利帶傷返回國門、接受法辦。

集集警分局指出，日前許接獲吳姓婦人報稱，其岳姓兒子聽信詐欺集團的「高薪、海外旅遊免機票及住宿費用」等話術，前往泰國曼谷謀職後，竟遭對方以暴力毆打及控制行動等方式，脅迫執行非法博弈及詐欺工作，該分局隨即組成專案小組偵辦。

據了解，岳姓男子本身已因詐欺案件遭彰化地方法院通緝，逃往泰國曼谷工作期間因苦不堪言，曾趁詐欺集團不注意時，從二樓跳窗逃脫、導致雙腿骨折；所幸經集集分局聯絡駐泰代表處奔走營救、協助安排岳男搭機返臺，專案小組於5月2日清晨在桃園國際機場入境大廳，將坐著輪椅的岳男查緝到案，並將針對幕後跨境詐欺集團部分擴大溯源偵辦。

集集分局呼籲民眾應提高警覺、應確實查核訊息來源及內容真偽，切勿輕信網路求職或網友推薦，宣稱「海外高薪職缺、工作內容輕鬆、包吃包住」等話術，並抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，以免觸犯當地國家法律或遭騙受困海外。