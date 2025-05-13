女水電工險遭騙10萬　保全即時攔阻報案...她配合警逮車手

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局大直派出所警員日前接獲1名保全報案，社區施工的女水電工在社區門口與人面交，懷疑是詐騙集團，警員到場時車手已逃離，事後詐騙集團又不斷鼓吹女子投資，後來女子配合警員將詐騙車手約出來，讓警方順利逮人。

警方調查，50歲的林姓女子，平時從事水電工程工作，5月初於北市中山區敬業二路的社區進行水電修繕工程，但保全卻發現她在門口與不明人士見面，又準備要交付10萬元，機警的保全認為有異，立刻告誡林女並報警，等警員到場，車手早已逃離現場。

▲女水電工誤信詐騙集團投資10萬，準備面交被保全機警制止，想再騙當場被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

林女向警方表示，日前於網路上見投資廣告連結，並透過該連結加入假投資公司專員通訊軟體，因該專員表示可透過現金儲匯投資換取高報酬云云，遂依指示約定於住家前面交10萬元，幸因社區保全機警發現可能遭詐並緊急報警，所以沒有交付現金。

後續林女向警方指出，詐騙集團假專員又不斷鼓吹投資，林女配合警方，在敬業二路的咖啡廳進行面交，當27歲的余姓車手前來取款，埋伏警員當場將人制伏，並查扣相關假識別證、假合約、假收據及作案用手機，訊後依詐欺、《洗錢防制法》移送法辦。

▲女水電工再度被誆投資，與警員配合埋伏逮捕面交車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局呼籲，應避免標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之投資，切勿輕信來路不明之投資管道，更勿因一時衝動即聽從網友指示交付個人財物、身分證件、提款卡或存摺等物品，如有發現可疑情事可撥打165反詐騙專線及110報案專線諮詢，以免遭受詐騙。