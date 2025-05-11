來自地獄的魚？40kg冷凍鮪魚「擊倒」貨車司機　當場頭破血流

▲貨車司機頭部被擊出一道5公分長的傷口，但幸好人還保持清醒。（翻攝自khaosod.co.th）

圖文／鏡週刊

有誰能想到，一條急凍鮪魚也能成為擊倒人類的武器？泰國北欖府一名貨車司機，7日中午在碼頭準備接貨時，竟被一條重達40公斤的「飛魚」直擊頭部，當場頭破血流，畫面實在太荒唐。

綜合泰媒報導，這起怪事發生在北欖府的蘇帕納瓦碼頭第6鎖區。1名41歲貨車司機當時正停靠在一艘裝滿3千噸急凍鮪魚的韓國貨輪旁，正要下車伸個懶腰，沒想到下一秒，一條「天降鮪魚」從船上吊運的網中滑脫，筆直砸在他頭頂上。

據救援單位表示，接獲報案時，起初以為有人在碼頭打群架。趕到現場才發現，「凶手」竟是一條渾身結冰的巨型鮪魚！貨車司機頭部被擊出一道5公分長的傷口，但幸好人還保持清醒，靠著堅強的求生意志，忍痛接受詢問。

▲「凶手」竟是一條渾身結冰的巨型鮪魚。（翻攝自khaosod.co.th）

目擊者表示，當時鮪魚正透過大網從船上卸下，可能因為冰層溼滑，竟脫網而出，上演了這場「魚擊人」的悲喜劇。就連一旁的碼頭管理員也苦笑說：「這麼多年工作，第一次看到鮪魚從天上掉下來打人。」

雖然這場意外看似搞笑荒唐，但醫護人員提醒，從數米高空墜落的重物，足以致命。貨車司機能保住一命，也算是「被鮪魚眷顧」了。目前，碼頭方面已著手檢討卸貨流程，防止未來再有「海鮮暴力事件」發生。



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