114全國運動會進入倒數　雲林縣府推LINE貼圖免費下載

▲雲林縣政府為114全國運動會推出運動圖標LINE貼圖，16個LINE貼圖以「雲」的意向為主體。（圖／雲林縣政府提供）

記者游瓊華／雲林報導

114全國運動會即將於10月18日至23日在雲林縣盛大舉辦，由縣長張麗善率領「114年全國運動會籌備處」6部32組等工作人員，全力規劃，準備好讓全國運動會「雲林競艷 精彩無限」。更搶先在今日推出運動圖標LINE貼圖，即日起於Facebook、Instagram及LINE三處上架。

雲林縣長張麗善說明，16個LINE貼圖以「雲」的意向為主體，結合全運會運動項目及吉祥物「雲寶弟」、「雲寶妹」做為設計元素，呈現各競技好手們齊聚雲林，在賽場上精彩綻放，盡情揮灑神采無限，不論輸贏都以運動家精神全力以赴。

張麗善指出，這次全運會的吉祥物為「雲寶弟」、「雲寶妹」，象徵「雲朵變化成的精靈」住在美麗的雲霧森林(雲林)裡，「雲寶弟」頭上戴著雲林在地農產咖啡豆、稻穗等，頭髮天藍色，點綴雲彩流動的紋路，「雲寶妹」頭戴雲林農產蒜頭、地瓜等，頭髮是夕陽的色彩，咖啡、稻穗、蒜頭等農特產代表雲林縣為台灣糧倉，物產多元豐富。

114全運會LINE貼圖結合吉祥物與運動項目，加上創意文字，讓運動用趣味方式融入生活層面，即日起LINE貼圖正式上架，至6月10日止提供民眾免費下載。



114年全國運動會進入倒數158天，持續在《114年全國運動會在雲林》官方粉絲專頁跟大家交流互動，不僅追蹤各類賽事，還推出系列網路活動，更多114全國運動會最新活動資訊，可隨時關注全運會官網及臉書粉絲團。

▲雲林縣政府為114全國運動會推出運動圖標LINE貼圖，即日起於Facebook、Instagram及LINE三處上架。（圖／雲林縣政府提供）