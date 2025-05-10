交通部公路局攜手企業與學校　百名志工永續幸福公路新典範

▲全家便利商店攜手交通部公路局雲嘉區養護工程分局、嘉義區監理所、雲林縣下崙國小、荒野保護協會等單位，號召百人投入淨灘行列。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

交通部公路局口湖休息站自2021年2月起委託全家便利商店營運管理，積極服務用路人、深耕在地，今再度號召上百志工，前往三條崙海水浴場舉辦「聯合淨灘守護海洋」行動。活動由全家便利商店主辦，藉由淨灘喚起垃圾減量的意識，推動環境教育扎根、海洋保育落地，實踐「便利永續你也+1」的ESG精神。

全家便利商店商場管理部部長吳昇輝表示，口湖休息站為雲林濱海重要休憩據點，自營運以來即積極導入品牌資源與社會責任思維，不僅提升旅途便利性，更將休息站化為在地連結與永續實踐的樞紐。今年擴大舉辦第二屆淨灘行動，特別與產官學界三方合作，凝聚守護海洋的共同願景，透過親身參與讓永續觀念從生活出發、從小扎根。

▲全家便利商店今年擴大舉辦第二屆淨灘行動，特別與產官學界三方合作，凝聚守護海洋的共同願景。（圖／記者游瓊華翻攝）

交通部公路局雲嘉區養護工程分局副分局長黃秋揚表示，這是一場結合性別平等與永續理念的社會行動，淨灘如同清理廢棄物，更象徵著我們對於廉潔、誠信社會的共同期待，此外，透過這次公私協力的行動，也正是公路局推動「幸福公路」理念的具體實踐，打造一條安全、友善、永續，並充滿性別平等精神與廉政價值的幸福公路。

交通部公路局嘉義區監理所所長黃萬益表示，淨灘是愛護環境保護環境，反貪是在淨化人心，乾淨的海灘需要大家一同維護，以全民集體意識共築清廉有為、重視性別平等的政府機關，皆能相輔相成，這也是我們無可規避的社會責任。尤其下崙國小小朋友的參與更彰顯出環境教育與性別平等教育、反貪教育從小扎根，厚植正確觀念及做法。

此次活動下崙國小近50位師生共襄盛舉，透過實地參與、親手撿拾垃圾，讓環境教育從課堂走向海岸，從知識落實於行動。下崙國小校長表示，孩子們能更深刻體會人類行為對環境的影響，也學會尊重每一個生命，藉由與企業攜手，深化孩子們對永續議題的理解與參與。

▲全家便利商店攜手交通部公路局雲嘉區養護工程分局、嘉義區監理所、雲林縣下崙國小、荒野保護協會等單位，號召百人投入淨灘行列。（圖／記者游瓊華翻攝）