崙背洋香瓜暨牛奶節熱鬧登場　農特產大集合吸引人潮

▲2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節今日在崙背鄉熱鬧登場，活動吸引眾多民眾參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025 崙背鄉洋香瓜暨牛奶節今（10）日在崙背鄉熱鬧登場，活動吸引眾多民眾扶老攜幼參與，提前歡慶母親節。副縣長謝淑亞代表縣長張麗善出席，與鄉親一同推廣雲林在地優質農產，並肯定崙背鄉公所長年深耕地方品牌、行銷農特產品的努力。

▲崙背牛奶在雲林乳品產業中的重要地位。（圖／記者游瓊華翻攝）

副縣長謝淑亞表示，洋香瓜正值產季，是品嚐最佳時機。感謝崙背鄉長李泓儀與公所團隊積極爭取資源、打造品牌，讓「崙背洋香瓜」逐年打出好口碑。雲林洋香瓜種植面積約248公頃，其中崙背鄉即佔132公頃、逾五成。崙背地處濁水溪南岸，具備優質水源與大日夜溫差，加上農友用心栽種，孕育出的洋香瓜皮薄多汁、香甜可口，甜度高達18度，廣受市場喜愛，為「雲林良品」中的指標產品。

除了洋香瓜，謝副縣長也提到崙背牛奶在雲林乳品產業中的重要地位，全鄉飼養乳牛超過1.1萬頭，產量佔全縣八成以上，從牧場到餐桌層層把關，是消費者值得信賴的本土品牌。



今年活動結合路跑、親子DIY、洋香瓜與鮮乳試吃試飲、在地小農市集及舞台表演，不僅增進親子情誼，更成功行銷崙背農產魅力。謝淑亞副縣長也向現場媽媽們提前祝賀母親節快樂，並呼籲大家多加選購在地優質農產，支持農民，用甜蜜滋味表達對母親的心意。

▲洋香瓜正值產季，是品嚐最佳時機。（圖／記者游瓊華翻攝）