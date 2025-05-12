互降關稅是「美國向中國投降」　分析師：川普退縮了

▲分析師認為，美中互降關稅是川普退縮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮12日發布美中聯合聲明，互降關稅115%，部分分析師認為關稅降幅大於預期。Wind Shift Capital市場策略師布蘭恩（Bill Blain）指出，這是美國向中國投降，總統川普在與中國的這場貿易戰退縮。

衛報引述布蘭恩說法指出，美中互降關稅的作法宛如典型霸凌故事，也就是「霸凌者毆打其他人，其他人反擊，霸凌者退讓」。布蘭恩也稱，財政部長貝森特（Scott Bessent）把美國從和中國的貿易衝突邊緣拉了回來。

布蘭恩還說，「這次的讓步將證實全球日漸意識到的，川普是隻會叫的狗，但只會咬比自己還小的狗，他威脅、他擺姿態，並在每次真正開打之前退縮」，川普一次次讓步，越來越迫切想讓外界看到他有在談成交易，意味著越來越少人對他感到害怕。

布蘭恩提到，這凸顯出一個根本性問題，那就是美國承受不起貿易戰，美國債務高達36兆美元，川普承諾要推出減稅法案，但就像政府效率部（DOGE）失敗那樣，他沒辦法削減開支。

布蘭恩認為，美國可能剛剛避免一場由貿易戰引發的災難性經濟崩潰，但仍可能遭受滯脹衝擊，因為貿易戰將會抑制增長並推高價格。