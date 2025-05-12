中國談判代表何立峰「來過台灣」　長期任職中共「對台第一線」

▲中方談判代表何立峰。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中美在瑞士日內瓦的關稅談判已告一段落，雙方於12日發表聯合聲明，互相取消反制關稅。此次中方的談判代表，大陸國務院副總理何立峰也確定將成為中美後續談判的關鍵人物，受到各界關注。

何立峰生於福建永定，擁有廈門大學經濟學博士的學位，長期在中共「對台第一線」的廈門、泉州、福州工作，歷任泉州市長、泉州市委書記、福州市委書記、福建省委常委、廈門市委書記、廈門市人大常委會主任等職，也令他被視為中共的「知台派」。

▼何立峰經「小三通」來台。（圖／翻攝海峽導報）



事實上，何立峰也曾來過台灣， 2008年時，擔任廈門市委書記的他，率領一共36人的「廈門市民擴大小三通首發交流考察團」經小三通來到台灣，先後造訪了金門、台中以及台北等縣市。

值得注意的是，何立峰一行當時是應國民黨台中市委員會邀請來台，是中共地方黨委第一個來台進行國共兩黨基層政黨交流活動的訪團，也是大陸省部級領導第一次以中國共產黨地方組織領導人的身份來台訪問。

何立峰當年來台相當受到重視，會見了多名政界、商界重量級人物，包含親民黨主席宋楚瑜、立法院長王金平、海基會董事長江丙坤、台塑集團董事長王永慶、鴻海董事長郭台銘、富邦金董事長蔡明忠等，還參觀考察了友達、正新輪胎等企業。

▼海基會設宴歡迎何立峰（右二）訪台，同桌的還有海基會董事長江丙坤、立法院長王金平等。（圖／翻攝海基會）

根據英國《金融時報》報導，何立峰還會說閩南語，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳訪問北京時，他就直接用閩南語跟黃仁勳對話，拉近彼此距離。

何立峰與中共總書記習近平也有極深淵源，兩人曾同時期在福建任職，習近平1985年擔任廈門市委常委、副市長時，何立峰正擔任廈門市財政局副局長；習近平2000年擔任福建省委副書記、省長時，何立峰正擔任福州市委書記，也因此常被視為習近平「福建幫」的親信之一。

據大陸商務部12日下午最新公布的訊息，中美雙方已同意建立中美經貿磋商機制，展開進一步的磋商，中方代表確定為何立峰，而美方的代表則是財長貝森特及貿易代表格里爾，雙方將定期或不定期輪流在中國、美國開展磋商，或在商定的第三國開展磋商。

▼何立峰與黃仁勳會面。（圖／翻攝CCTV）





▼何立峰訪台，與國民黨台中市委員會舉行座談會。（圖／翻攝中國廣播網）

